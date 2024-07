O filme "Arca de Noé", animação brasileira inspirada na obra de Vinicius de Moraes, ganhou seu primeiro trailer. O longa chega aos cinemas em 7 de novembro.

Dirigida por Alois Di Leo e Sérgio Machado, a obra narra a história de Tom e Vini, uma dupla de ratos boêmios que passa por aventuras para provar o seu talento. O roteiro teve colaboração de Heloisa Périssé e Ingrid Guimarães, e a produção é de Walter Salles.

"A ideia de levar 'Arca de Noé' para o cinema veio da Susana, filha mais velha do Vinicius. Ela procurou o Walter Salles e a mim com o desejo de transformar as canções e poemas que fazem parte do imaginário brasileiro há décadas, num longa de animação", diz Sérgio Machado.

Cena da animação 'Arca de Noé' - Divulgação

"Foi um sonho acalentado por nós durante anos. Quando [o filme] ficou pronto, foi uma grata surpresa descobrir o quanto a poesia de Vinicius é internacional, já que o filme foi vendido para o mundo inteiro, incluindo países como Camboja e Vietnã", afirma ainda.

Artistas como Alice Braga, Adriana Calcanhotto, Chico César, Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet fazem a dublagem dos personagens.