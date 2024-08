Rapper FatMan Scoop morre após passar mal em show nos Estados Unidos

São Paulo

O rapper americano Fatman Scoop morreu aos 53 anos após sofrer um mal súbito durante um show, nesta sexta-feira (30), em Connecticut, nos Estados Unidos.

"Noite passada, o mundo perdeu uma alma radiante, um farol de luz no palco e na vida", diz uma nota, publicada nas redes sociais do artista. "FatMan Scoop não era apenas um performer de primeira classe, mas também um excelente pai, irmão, tio e amigo. Ele era a risada das nossas vidas, uma presença constante de apoio, força inabalável e coragem."

Rapper americano Fatman Scoop - Instagram

O artista estava no meio da apresentação na cidade de Hamden, quando desmaiou no palco. Nas redes sociais, a prefeita Lauren Garrett disse que o rapper foi levado de ambulância para um hospital, mas que ele morreu na unidade.

Scoop foi uma figura importante na cena hip hop em Nova York na década de 1990. O seu maior hit é "Lose Control", música lançada em parceria com Ciara e Missy Elliott que ganhou um prêmio do Grammy, em 2006, em razão do clipe.

Além disso, ele é conhecido pela parceria com a cantora Mariah Carey na música "It's Like That", de 2005.

Artistas como Snoop Dogg e Timbaland usaram as redes sociais para lamentar a morte do artista e pedir orações por ele.