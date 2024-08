Rod Stewart adia shows nos Estados Unidos após contrair o vírus da Covid-19

São Paulo

Rod Stewart precisou adiar dois shows que faria neste fim de semana nos estados americanos de Nevada e Califórnia após contrair o vírus da Covid-19, informou a equipe do músico britânico em sua página no Instagram.

O cantor Rod Stewart - Kirsty Wigglesworth/Reuters

"Nós lamentamos informar que o show desta noite em Stateline, Nevada, e o show do dia 10 de agosto em Lincoln, na Califórnia, foram adiados, enquanto o cantor se recupera de uma cepa de verão da Covid-19", afirma a publicação.

A primeira apresentação foi reagendada para o dia 20 deste mês, enquanto a segunda foi para 18 de agosto. Os ingressos permanecem válidos para as novas datas. Fãs inundaram os comentários com mensagens desejando uma rápida recuperação a Stewart.

Dono de canções como "Maggie May" e "I Don't Want to Talk About It", o músico já havia adiado o que seria o 200º show de sua residência "Rod Stewart – The Hits", em Las Vegas, originalmente marcado para quarta-feira, dia 7, devido a uma infecção na garganta.

Aos 79 anos, Rod Stewart tem falado dos desafios impostos pela idade a um músico com sua agenda intensa de shows. Ao jornal The Sun disse, recentemente, que está "ciente de que meus dias estão contados", apesar de não ter medo da morte. "Todos nós temos que morrer em algum momento, então estamos todos na mesma."