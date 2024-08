Silvio Santos é homenageado por Silvia Abravanel no Dia dos Pais: 'O melhor de todos'

São Paulo

Silvio Santos recebeu uma homenagem de uma das filhas, Silvia Abravanel, neste domingo (11), Dia dos Pais. Em suas redes sociais, a também apresentadora o chamou de "o melhor de todos" e agradeceu a Deus pela família.

Silvio Santos e Silvia Abravanel - Reprodução

"Meu paizinho, meu herói, meu melhor amigo. Quero que, neste Dia dos Pais, você se sinta abraçado com todo amor, carinho e gratidão por mim e pelas suas netas Luana e Amanda", escreveu ela em sua conta no Instagram, ao lado de um vídeo com uma coleção de imagens antigas dela com o dono do SBT.

"Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, o ser humano digno, de caráter honesto, o ser humano que é grato a tudo que vem de Deus, o ser humano que valoriza a vida e as dádivas de Deus a cada momento; na vida pessoal e profissional", continua.

"Pai, muito obrigada por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e meus erros! Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar; o melhor de todos."

Aos 93 anos, Silvio Santos está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1° deste mês. Até agora, sua família divulgou poucas informações sobre seu estado de saúde.