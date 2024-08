'Uma Vida de Esperança', baseado em história real: o que ver na TV e no streaming

"Uma Vida de Esperança" é um filme baseado em uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, em 1994, com uma cabeleireira de temperamento forte, vivida por Hilary Swank, que muda de vida depois de ler um artigo sobre uma menina que precisa de um transplante de fígado.

Hilary Swank em cena do filme "Uma Vida de Esperança" - Divulgação

Ela movimenta a cidade inteira para ajudar a garota, mas quando aparece o doador, cai a pior nevasca da história.

Max, 10 anos

Wolf

Uma família é mantida refém e torturada por uma dupla de psicopatas no interior da Inglaterra. Jack Caffery, o detetive que trabalha no caso, tem uma única pista —uma mensagem na coleira de um cachorro— e o trauma do sequestro e morte de seu irmão na década de 1990. Minissérie britânica de suspense.

Universal+, 18 anos

Arthur e Diana

Dois irmãos viajam de Berlim a Paris para fazer a inspeção de segurança de seu carro, registrado na França. O que deveria ser uma viagem tranquila vira uma jornada maluca no filme dirigido por Sara Summa, que estrela ao lado de seu irmão na vida real, Robin Summa.

Filmicca, 14 anos

Sobreviventes de um acidente aéreo são obrigados a trabalhar juntos para se manterem vivos no que parece ser uma ilha deserta. Série de ficção científica criada por Damon Lindelof e J.J. Abrams, no ar originalmente de 2004 a 2010, migra do Disney+ para a Netflix.

Netflix, 18 anos

Potências da Imagem

A série documental retrata a complexidade dos símbolos da cultura visual contemporânea. No primeiro episódio, líderes espirituais, pesquisadores e artistas abordam o simbólico religioso no cotidiano dos brasileiros.

Curta!, 22h, 10 anos

Sobre Nós Dois

Sabrina Sato e Marcelo Adnet estão de volta para mergulhar na intimidade de seus convidados e discutir a convivência dos dois. Nesta semana, as duplas convidadas são Sasha Meneghel e João Lucas e Mumuzinho e Thainá Fernandes.

GNT, 22h45, 14 anos