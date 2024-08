Michaela Coel vai produzir nova série da HBO e da BBC, 'First Day On Earth'

São Paulo

A atriz Michaela Coel vai produzir, roteirizar e estrelar uma nova série de drama, coproduzida pela HBO e pela BBC, "First Day on Earth".

Segundo a sinopse oficial, a série acompanha a vida da escritora britânica Henri, papel de Coel. Cansada de seu trabalho e do seu relacionamento, ela recebe a oportunidade de trabalhar em um filme produzido em Gana, no norte da África. A chance de se reconectar com a sua terra natal e o pai distante chama a sua atenção, mas ela logo percebe que a viagem será muito mais difícil do que parece.

Atriz Michaela Coel no Vogue World em Londres - Hollie Adams/Reuters

"A série é outra história muito pessoal para mim e eu espero que muitos espectadores possam se conectar com ela. Eu mal posso esperar para que eles possam embarcar na jornada de Henri com ela", diz Coel, em nota.

A atriz se tornou conhecida pela criação da minissérie "I May Destroy You", sucesso de crítica também produzido pela HBO e pela BBC. Lançada em 2020, a atração rendeu a Coel o Emmy de melhor roteiro de minissérie.

Com filmagens programadas para 2025, o novo drama traz o criador da série "Succession", Jesse Armstrong, como produtor executivo. Phil Clarke e Roberto Troni, membros da "Various Limited Artists" (VAL), produtora fundada por Armstrong, também integram a produção.

"É um prazer trabalhar com a VAL, a HBO e a BBC mais uma vez, e se juntar à A24. Graças aos seus gostos, o seu carinho e a sua expertise, eu sinto que estou em boas mãos", afirma Coel.

Clarke e Troni se consideram sortudos por Michaela ter os procurado para realizar a sua nova série.

"Novamente, Michaela traz uma história única e original, que explora a relação entre Gana e Inglaterra pelo olhar de uma mulher que aceita a oportunidade de retornar à terra natal de seus pais e se vê ao lado de diversas personagens memoráveis e experiências que lhe forçam a encarar verdades dolorosas. Mas como ela sempre faz, tudo acontece de forma chocante, engraçada e inesquecível, feito com o seu estilo incomparável", afirmam, em nota.

A diretora da BBC Drama, Lindsay Salt, diz que sempre admirou o talento de Coel. "Em 'First Day on Earth', Michaela criou outra série imperdível, realmente original, emocionante, hilária e poética. Mal posso esperar para que todos possam vê-la."