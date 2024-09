Ciclo de Cinema e Psicanálise apresenta filme 'A Metade de Nós' no MIS, em São Paulo

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, terá uma sessão gratuita do filme "A Metade de Nós", de 2023, do diretor Flávio Botelho, na próxima terça-feira, dia 10 de setembro, às 19h. A sessão, seguida de debate, é parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, em parceria com a SBPSP, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, o MIS e este jornal.

Cena do filme 'A Metade de Nós', de Flávio Botelho - Divulgação

O filme aborda temas delicados, como a dor da perda e as diferentes formas de elaboração do luto, ao acompanhar a história de um casal que perde o único filho para o suicídio. No ano passado, o longa venceu o prêmio do público como melhor filme brasileiro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e pode concorrer ao Oscar de 2025, na categoria de melhor filme internacional.

Depois da sessão haverá um debate com a psicanalista Marilsa Taffarel e Flávio Botelho, diretor do filme, mediado pela psicanalista Luciana Saddi, curadora do evento. O encontro acontece no auditório do MIS (av. Europa, 158, na zona oeste de São Paulo). Os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.