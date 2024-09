Ler os 500 melhores livros da história leva 5 meses e meio, aponta The Economist

São Paulo

Segundo a revista The Economist, o leitor médio levaria um total de cinco meses, 15 dias, 21 horas e 44 minutos para ler os 500 melhores livros de todos os tempos. O ranking das obras foi definido de acordo com a classificação do site Thegreatestbooks.org, que compila mais de 10 mil livros repetidamente citados em listas de melhores.

O típico consumidor de livros levaria pouco mais de 45 anos para ler 500 títulos

O criador da plataforma, Shane Sherman, desenvolveu um algoritmo que combina mais de 300 rankings de melhores livros, produzidos por diversos veículos e plataformas, e organizou os títulos em ordem de frequência de aparições nessas listas. Quanto mais vezes um livro é escolhido como melhor, mais perto ele está do topo da classificação.

A lista de Sherman está em constante mudança por causa de frequentes atualizações e adições de dados. O tempo indicado no início desta reportagem vem da classificação retratada em julho pela Economist, quando "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, ocupava o primeiro lugar da lista.

"O Grande Gatsby", de F. Scott Fitzgerald, "Ulisses", de James Joyce, "O Apanhador no Campo de Centeio", de J.D. Salinger, e "1984", de George Orwell, completavam o top cinco. "O Alquimista", de Paulo Coelho, e "Livro do Desassossego", de Fernando Pessoa, são os únicos livros escritos em português que aparecem na lista, em 308° e 482° lugar, respectivamente.

Tudo a Ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

O cálculo do tempo de leitura apresentado na revista foi extraído da plataforma Howlongtoread.com. Ela calcula o tempo aproximado de leitura corrida de um livro com base na sua quantidade de palavras e no ritmo médio de um leitor adulto, que é de 300 palavras por minuto.

"Declínio e Queda do Império Romano", de Edward Gibbon, é a leitura mais demorada da lista. Com 1.600.575 palavras, a obra leva em torno de três dias, 16 horas e 55 minutos para ser lida. Já "Onde Vivem os Monstros", infantil de Maurice Sendak, é a leitura mais breve. Com 311 palavras, pode ser lida em um minuto.

Ler os 500 livros seguidos, então, leva pouco mais de cinco meses e meio.

Em contrapartida, segundo um levantamento anterior da revista, o adulto americano que tem o costume de ler consome em média 11 livros por ano. Nesse padrão, um leitor típico levaria pouco mais de 45 anos para ler os mesmos 500 títulos.