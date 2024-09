'Slow Horses' e reality show selvagem: o que ver na TV e no streaming nesta quarta

São Paulo

Em "Slow Horses", agentes rejeitados pelo serviço de inteligência britânico são exilados em um setor "menor", a Slough House, onde ficam sob o comando de Jackson Lamb, um detetive brilhante que acampa no escritório, não acredita em higiene pessoal e insulta por esporte. Uma série inteligente, que subverte o gênero de espionagem, chega à quarta temporada e ainda concorre a nove Emmys no próximo dia 16. No elenco, estão Gary Oldman, Jack Lowden e Kristin Scott Thomas.

Apple TV+, 16 anos

Mary & George

Globoplay, 18 anos

Protagonizada por Julianne Moore e Nicholas Galitzine, a minissérie é baseada na história verídica de uma mãe obcecada por poder e riqueza que manipula seu filho a seduzir o rei para se tornar seu confidente. Mary Villiers, a condessa, vive dias de intrigas e escândalos junto com o filho George na Inglaterra do século 17.

Foxtrot

Aluguel na Apple TV, ClaroTV e Prime Video, 12 anos

Michael e Daphna, que vivem em Tel Aviv, Israel, enfrentam um sofrimento impensável depois que oficiais do exército anunciam a morte de seu filho no serviço militar. Enquanto ela é medicada, Michael explode de raiva. Filme em hebraico, com legendas em inglês, que ganhou o Grande Prêmio do Júri do Festival de Veneza de 2017.

Sobreviventes

Netflix, 12 anos

Neste reality de sobrevivência, 16 lobos solitários competem uns com os outros ao enfrentar a natureza selvagem do Alasca em busca do prêmio de 1 milhão de dólares. O jogo é brutal e a única regra para vencer é que eles precisam formar equipes. Série em oito episódios.

DOPS: Uma Arqueologia da Violência

Canal Brasil, 18h40, 16 anos

O documentário investiga como funcionava o DOPS durante o regime militar, como modificou um prédio em Belo Horizonte com a finalidade de repressão política e como a narrativa sobre violação dos direitos humanos foi abordada, especialmente com o Departamento dos Estados Unidos pelo Desenvolvimento Internacional (USAID).

Alma de Cozinheira

GNT, 21h45, livre

A chef argentina Paola Carosella recebe uma dupla de convidados para jantares memoráveis e um jogo de cartas. A segunda temporada do reality tem Gil do Vigor e Enrique Diaz na estreia e direção de Mariana Koehler.

A Batalha dos Carrinhos

Max, livre

O chef Guy Fieri convida chefs famosos para garimpar o supermercado em 20 minutos, comprar cinco ingredientes necessários e ainda preparar e montar o prato. São oito temporadas exibidas no Home & Health que chegam à Max ao longo do mês.