James Darren, de 'O Túnel do Tempo' e 'Jornada nas Estrelas', morre aos 88 anos

São Paulo

O ator, diretor e cantor James Darren, mais conhecido por "O Túnel do Tempo" e "Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine", morreu na segunda-feira, aos 88 anos, em Los Angeles.

O jornalista Jim Moret, seu filho, disse à revista "Hollywood Reporter" que o artista estava internado para uma cirurgia de substituição da válvula aórtica do coração, mas que estava fraco demais para a operação e morreu enquanto dormia.

James Darren em "O Túnel do Tempo" - Reprodução

Darren nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, e estudou em Nova York com a atriz Stella Adler. Seu primeiro papel no cinema foi no filme "Frutos da Violência", de 1956. Em 1959, já tendo estrelado em outros longa-metragens, ganhou destaque com seu papel como o o surfista Moondoggie em "Maldosamente Ingênua".

Também cantor, Darren gravou o tema do filme, que se tornou popular e ajudou a alavancar sua carreira na música, que rendeu 14 álbuns e um disco de ouro por "Goodbye Cruel World", de 1961. Ele ainda apareceu em outros filmes da franquia de "Maldosamente Ingênua", como "Férias no Havaí" e "Roma, Convite ao Amor".

Na televisão, Darren foi um dos protagonistas de "O Túnel do Tempo", atuou em "Carro Comando" e fez participações especiais em "O Jogo Perigoso do Amor" e "O Barco do Amor". Como diretor, esteve à frente de episódios de "Barrados no Baile" e de "Melrose".

Em 1998, o ator interpretou o cantor Vic Fontaine na série "Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine".