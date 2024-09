Mostra Jornada dos Autores premia 'Manas', com Dira Paes, no Festival de Veneza

São Paulo

Um filme brasileiro conquistou o prêmio máximo da Giornate Degli Autori, a Jornada dos Autores, mostra paralela importante do Festival de Veneza. "Manas", estreia de Marianna Brennand na direção, conta a história de meninas e mulheres que sofrem abuso sexual na Ilha de Marajó, no Pará, e de uma jovem de 13 anos que quer romper com essa violência.

Dira Paes e Jamilli Correa em cena do filme 'Manas', selecionado para uma mostra competitiva do Festival de Veneza - Divulgação

Na segunda-feira, o longa havia sido ovacionado ao fazer sua estreia mundial no festival. Agora, conquista o Director's Award na mostra, que busca destacar obras autorais e cineastas emergentes com visão cinematográfica inovadora.

Em nota, Brennand disse que a láurea é importante, além de para sua equipe, para todas as mulheres do Brasil e do mundo. "É um prêmio que eu recebo em nome do nosso cinema brasileiro, ele representa nossa força, nossa verdade, nossa ousadia e coragem em resistir assim como nossa protagonista resiste e reage bravamente."

"Foi preciso ter coragem para fazer esse filme, e espero que 'Manas' possa lançar luz e encorajar mulheres a quebrarem silêncios e o tabu perpetuado por anos sobre todas mulheres do mundo."

"Manas" acompanha Marcielle, que no começo da história tem 13 anos, e, conforme cresce, passa a enfrentar as violências e abusos que ocorrem com as mulheres da sua comunidade. A protagonista é interpretada por Jamilli Correa, e o elenco tem ainda os atores Dira Paes e Rômulo Braga.