Quem é Elayne Baeta, que atendia em funerária e virou sucesso lésbico na literatura

São Paulo

Durante sessão de autógrafos em uma livraria em São Paulo, em 2019, uma mulher perguntou a Elayne Baeta do que falava "O Amor Não É Óbvio", seu livro de estreia. É sobre uma jovem que se descobre lésbica, respondeu a escritora. A mulher então cuspiu nela e se retirou.

Pouco depois, o livro viraria o primeiro best-seller juvenil com protagonismo lésbico a integrar a lista de mais vendidos da revista Veja.

A escritora Elayne Baeta, de 27 anos, é autora best-seller da Galera Record. - Divulgação

A autora lésbica vendeu 100 mil exemplares da obra e se tornou um fenômeno capaz de movimentar multidões de fãs. Junto ao sucesso, contudo, vieram ameaças que a levaram a ter seguranças em eventos públicos.

Aos 27 anos, ela é a autora nacional mais vendida neste ano no selo Galera, da Record. Quando se considera todo o catálogo nacional da casa, Baeta fica atrás só de Carla Madeira, de "Tudo É Rio", e Ana Maria Gonçalves, de "Um Defeito de Cor".

Em novembro, ela publica "Coisas Óbvias sobre o Amor", continuação do primeiro título. A pré-venda, na semana passada, está entre as três maiores da história da Record, com 15 mil exemplares comercializados em apenas 24 horas.

Baeta é uma das grandes atrações da Bienal do Livro de São Paulo, que começa nesta sexta-feira (6). Ela vai autografar livros e conversar com os leitores na noite de sábado (7), às 19h15.

O sucesso é o resultado de uma trajetória improvável. Desde pequena, a garota inventava histórias para divertir os pais e amigos, mas a literatura nunca foi vista como uma possibilidade de profissão.

De origem humilde, no interior da Bahia, ela começou a trabalhar aos 12 anos. Foi vendedora em loja de bijuterias, ajudou em um reforço escolar dando aulas de inglês e até trabalhou em uma funerária, onde atendia o telefone e espanava os caixões quando preciso.

Os livros que Baeta lia na adolescência eram protagonizados por personagens heterossexuais e, para conseguir se enxergar nas histórias, ela trocava os nomes. Miguel e Daiane viravam Daiane e Larissa.

Foram os próprios leitores que, por meio de uma campanha nas redes sociais, apresentaram o trabalho dela à editora Record.

Tudo começou em 2017 quando, frustrada por não encontrar histórias lésbicas nas livrarias, ela decidiu criar a própria. Com uma conta no Wattpad, rede de autopublicação, ela criou "O Amor Não É Óbvio", que teve mais de 450 mil leituras na plataforma. Durante divulgação dos capítulos finais, a publicação foi interrompida por um tempo para a autora tratar um tumor no ovário.

A trama acompanha Íris, uma adolescente destrambelhada de 17 anos, que nutre uma paixão platônica por Cadu Sena. Ao descobrir que ele está solteiro, Íris começa a questionar o motivo que levou a namorada dele a trocá-lo por Édra Norr. Íris então decide investigar a vida de Édra. Surpresa: elas se apaixonam.

Baeta queria um romance cômico, divertido, assumidamente clichê e de leitura acessível. Sem conhecer referências literárias sáficas para se inspirar, ela construiu a própria história com exemplos do dia a dia.

Em entrevista à Folha, a escritora diz que se inspirou no humor teatral presente em "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna, e buscou inspiração para o romance nas histórias —heterossexuais— da americana Meg Cabot, criadora da franquia "O Diário da Princesa".

"Dei esse tom cômico. É a história em que ninguém morre no final para meninas que gostam de meninas. Precisamos de livros com leveza porque a nossa existência já é pesada demais. Por exemplo, eu tenho que pensar o tempo todo na minha segurança, se eu vou passar por uma rua."

Os livros de Baeta fazem parte de um conjunto de publicações de livros juvenis com protagonismo LGBTQIA+. Ao lado dela, também há outros autores nacionais como Vitor Martins ("Quinze Dias"), Clara Alves ("Conectadas") e Pedro Rhuas ("Enquanto Eu Não te Encontro").

Baeta diz que o mercado tende a reduzir os autores não hétero a produções de um mesmo formato, o que sufoca a criatividade. "Deixa de ser divertido e vira uma coisa obrigatória. Eu não quero ser a super-herói da minha vida. Precisamos que todos sejam um pouco heróis, um pouco vilões, um pouco tudo, e que todo artista possa brincar com isso e produzir arte sem esse peso."

Firme como autora publicada, Baeta deseja criar histórias em que a orientação sexual das personagens não seja a trama principal. "Eu quero uma história que, por acaso, a personagem seja lésbica. Quero escrever isso também."