Trump e Harris e guardiãs do samba: o que ver na TV e no streaming nesta terça

Em cinco episódios, a minissérie "Guga por Kuerten" conta a história de um dos maiores tenistas do Brasil, que faz 48 anos no dia da estreia, neste dia 10. Desde seus primeiros passos nas quadras de Santa Catarina até a emblemática conquista do tricampeonato do Aberto da França, em Roland Garros, ele revela suas influências, seus momentos mais marcantes e ainda ouve os tenistas Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Disney+, 12 anos

Debate Presidencial: Kamala Harris e Donald Trump

CNN Brasil, 21h45, GloboNews, 22h, livre

Transmissão ao vivo, com tradução simultânea, do debate entre os candidatos à eleição presidencial nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, direto da Filadélfia. Após o debate, que é promovido pela ABC News, os dois canais brasileiros têm edições especiais de análise.

Montagem de Donald Trump e Kamala Harris, candidatos à presidência dos Estados Unidos em 2024 - Kamil Krzaczynski/AFP

A Infância de um Líder

Aluguel na Claro Video e Apple TV+, 16 anos

Dirigido por Brady Corbet, que acabou de ser premiado no Festival de Veneza, o filme é inspirado na infância de grandes ditadores e faz uma alegoria sobre a ascensão do fascismo no século 20. Um garoto americano vive na França em 1918 —o pai trabalha na criação do Tratado de Versalhes— e cresce moldando convicções aterrorizantes. Estrelado por Robert Pattinson e Berenice Béjo.

Jack Whitehall: Paternidade com Meu Pai

Netflix, 12 anos

O humorista inglês Jack Whitehall vai ser pai pela primeira vez. Em quatro episódios, a minissérie documental mostra Whitehall e o pai viajando em busca de respostas para suas grandes questões sobre a paternidade.

Bela e Canalha

Belas Artes à la Carte, 14 anos

Quando a jovem e atraente Lina Stroppiani, uma ladra como o resto da família, tenta roubar o táxi de Paolo com dois cúmplices, ela não imagina as consequências que estão por vir. O primeiro filme da dupla Marcello Mastroianni e Sophia Loren atuando juntos.

De Você Eu Fiz Meu Samba

Canal Brasil, 20h, 12 anos

Como é a rotina das viúvas de cinco baluartes do samba carioca, como Alcino Nogueira e Wilson Moreira. O documentário é sobre as parceiras dos cinco sambistas e, que de certa forma, se tornaram guardiãs de parte fundamental da história musical brasileira.

Quilos Mortais: Como Eles Estão Agora?

Home & Health e Max, 20h30, 12 anos

Novos episódios que revisitam alguns participantes do reality de superação "Quilos Mortais" para saber como eles estão com seus novos corpos, depois de realizarem cirurgias de redução de peso.

Provoca

TV Cultura, 22h, livre

Marcelo Tas conversa com o filósofo e escritor Vladimir Safatle, que fala sobre seu livro "Alfabeto das Colisões", sua visão sobre a falta de polarização na política brasileira, especialmente na esquerda —para ele, "a esquerda é a força conservadora atual"— e o que significa ser um filósofo pop.

Sobre Nós Dois

GNT, 22h47, 14 anos

No talk show de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, eles conversam sobre tesão e expectativa com a dupla de apresentadores do podcast Podpah, Igão e Mítico. Falam também com a atriz Sheron Menezzes e seu marido, o lutador de jiu-jitsu Saulo Bernard.

Tiro Certo

SBT, 23h15, 16 Anos

Um esquadrão de elite da marinha americana tem a missão de transportar um cidadão britânico preso numa ilha penitenciária secreta da CIA, mas são encurralados por um grupo de rebeldes tentando resgatar o mesmo prisioneiro. Filme de James Nunn.