Último capítulo de 'Renascer' e papo com César Tralli: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

Depois de 197 capítulos da novela "Renascer", chega ao fim a jornada de José Inocêncio, o maior produtor de cacau de Ilhéus. Ele vai acertar as contas com seu filho e reencontrar —ao menos espiritualmente— sua amada. O diretor Gustavo Fernández também vai revisitar o jequitibá do começo da saga.

Marcos Palmeira e Malu Mader em 'Renascer': Globo tenta resolver problema de jogo da seleção brasileira em dia marcado para o último capítulo - Fábio Rocha/Globo

TV Globo, 20h50, 14 anos

Avassaladoras 2.0

Bebel é uma jovem apaixonada pelo influenciador ativista J-Crush. De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com ele se passando por uma atriz em ascensão. Quando sua mãe Laura, papel de Giovanna Antonelli, decide ir para o Brasil, a farsa de Bebel é desmascarada. "Avassaladoras 2.0" é derivado do filme homônimo, mas com foco na nova geração. O roteiro é de Tony Goes e a direção, de Mara Mourão.

Disney+, 10 anos

O Livro de Clarence

Em busca de uma vida melhor na Jerusalém do ano 33, um jovem negro chamado Clarence é influenciado pelo poder de Jesus Cristo e arrisca tudo o que tem para se tornar um novo Messias. O filme é protagonizado por LaKeith Stanfield e produzido por Jay-Z.

Max, 16 anos

Rebel Ridge

Ao tentar pagar a fiança de seu primo em uma cidadezinha do sul, o ex-fuzileiro naval Terry Richmond se depara com um esquema de corrupção na polícia local. Terry precisa apelar para seu passado militar para resolver o conflito com o chefe de polícia, fazer justiça e ainda proteger o primo. Um suspense policial dirigido por Jeremy Saulnier.

Netflix, 16 anos

Amazônia, Arqueologia da Floresta

Uma equipe de arqueólogos, coordenada pelo pesquisador Eduardo Góes Neves, faz uma escavação em Rondônia em busca de indícios de antigas ocupações indígenas na Amazônia. Elas ressurgem em pedaços de cerâmica, sementes carbonizadas e também resíduos de amido.

Sesc TV, livre e grátis

Ran

No século 16, no Japão feudal, o velho patriarca do clã Ichimonji decide se aposentar e anuncia que vai dividir seu reino entre os três filhos. A notícia detona uma disputa por poder. O épico de Akira Kurosawa tem versão restaurada e o canal está com sinal aberto.

Telecine Cult, 19h15, 16 anos

Rodantes

Três pessoas vivem um caótico processo de mudança, se esbarrando ocasionalmente. O longa de estreia do diretor Leandro HBL foi filmado em Rondônia e inspirado em suas anotações sobre uma viagem que fez enquanto escrevia para a revista "Colors".

Canal Brasil, 21h20, 16 anos

A Vida Depois

Depois de um evento trágico em sua escola, a jovem estudante Vada reavalia suas relações afetivas e procura se reinventar. Ela se afasta da rotina familiar, se arrisca mais em suas decisões e passa mais tempo com sua nova amiga.

HBO Mundi, 22h, 16 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O entrevistado é Rodrigo Hübner Mendes, superintendente de uma ONG que leva seu nome e defende a inclusão dos deficientes no sistema educacional. Acabou de publicar o livro "O Potencial da Mudança", no qual conta sobre sua experiência de cadeirante.

GloboNews, 23h30, livre

Conversa com Bial

César Tralli, jornalista e âncora do Jornal Hoje, que está apresentando o Jornal Nacional, é o convidado de Pedro Bial em seu programa. Tralli relembra a sua trajetória profissional e conversa sobre a relação que mantém com o público e pelas redes sociais.

GNT, 23h35, 12 anos