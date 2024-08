[RESUMO] Para contornar a crise que enfrenta, a esquerda sionista, argumenta o autor, recorre à representação colonial que divide os palestinos em bons e maus e aponta o Hamas como demônio corresponsável pelo massacre promovido por Israel na Faixa de Gaza, com o objetivo de se eximir de sua responsabilidade.

A expressão "shooting and crying" (atirando e chorando, em inglês) nasceu do remorso que os soldados israelenses expressam pela violência empregada contra os palestinos em uma tentativa de se eximir dos seus crimes. Fábio Zuker, em sua resposta ao meu artigo, mantém essa tradição que busca as mais diferentes formas de expiar a responsabilidade sionista pela colonização dos palestinos desde a Nakba.

A Nakba —catástrofe em árabe— foi a expulsão de 750 mil palestinos e a destruição de 500 vilarejos na fundação de Israel, em 1948. Por décadas, os palestinos afirmaram ter sido expulsos por milícias sionistas. A história de Israel, entretanto, dizia que os palestinos fugiram voluntariamente.

Homem palestino em meio a área destruída em Bani Suhayla, no sul da Faixa de Gaza, alvo de operação das Forças Armadas de Israel - Bashar Taleb - 30.jul.24/AFP

Nos anos 1980, a desclassificação de documentos israelenses provou a narrativa palestina. Como demonstrou Arlene Clemesha nesta Folha, os documentos oficiais comprovam que os palestinos foram vítimas de um processo planejado de limpeza étnica. A revelação do seu papel colonial na Nakba provocou uma grave crise de identidade entre os sionistas.

Contudo, historiadores israelenses, como Avi Shlaim, buscaram expiar a responsabilidade sionista na Nakba. Ele culpou os palestinos pela sua própria catástrofe por erros da sua liderança. A respeito dessa manipulação, o palestino Nur Masalha escreveu:

"Os palestinos deveriam compartilhar a culpa pela sua própria Nakba. Claro que Shlaim está certo em apontar a liderança estrategicamente desastrosa do Mufti, Haj al-Husseini. A própria ideia que alemães e judeus tenham uma culpa compartilhada pelo Holocausto judeu seria corretamente considerada uma ofensa profunda. Quando o assunto é [...] a limpeza étnica dos palestinos, padrões éticos completamente diferentes são aplicados."

Como nota Masalha, responsabilizar qualquer judeu pelo Holocausto seria um absurdo, mas o mesmo padrão ético não é conferido aos palestinos por causa do racismo colonial israelense. Historicamente, os colonizadores representam os colonizados como bons e maus, demonstra Arun Kundnani, para justificar medidas violentas contra os "maus".

Se no passado foi preciso inventar que Al-Husseini teria convencido Hitler do extermínio dos judeus, como afirmou o premiê Binyamin Netanyahu, hoje esse "mau" palestino é o Hamas, também representado como nazista por Netanyahu.

Diferente das mentiras frágeis da direita, a esquerda sionista age de forma sofisticada. Para eles, as milícias de direita Irgun e Stern foram responsáveis por massacres e expulsões dos palestinos na Nakba. O objetivo é eximir o establishment da esquerda sionista de responsabilidade pela limpeza étnica.

No processo de paz dos anos 1990, a esquerda sionista recriou a narrativa de culpar a extrema direita israelense e os palestinos, agora na figura do Hamas, pelo suposto fracasso da criação do Estado palestino. Assim, foi desresponsabilizado o primeiro-ministro trabalhista Yitzhak Rabin, que afirmou, em discurso no Parlamento israelense em 1995, que a "entidade" palestina seria "menos que um Estado".

Hoje, a esquerda sionista repete a fórmula ao colocar Netanyahu e os palestinos, novamente por meio do Hamas, como "corresponsáveis" pelo genocídio, segundo Zuker. Em sua tréplica, ele reafirma a importância de "não confundir os palestinos com o Hamas" para imputar o extermínio em Gaza às vitimas.

Para Zuker, a única saída que os palestinos têm é aguardar a pressão internacional e ver quanta terra Israel estaria disposto a "ceder" pela paz. O autor diminui a descolonização a um ato de generosidade do colonizador e constrói o "bom" palestino como o moderado que espera Israel e EUA decidirem quando será livre. Assim, apaga a agência do palestino que luta por libertação, o que não é o que defendia Edward Said, famoso por jogar pedras contra Israel.

Anular a agência do colonizado é estratégia paternalista das esquerdas coloniais. Os intelectuais anticoloniais Frantz Fanon e Aimé Césaire romperam com a esquerda francesa por causa do apoio à repressão, pelo Estado francês, da luta de libertação nacional argelina sob a justificativa de que a resistência da Frente de Libertação Nacional seria excessivamente violenta.

Tal qual os franceses, a esquerda sionista rejeita o palestino real para justificar a violência colonial. Zuker se coloca como defensor da causa palestina, mas copia a extrema direita ao reduzir os palestinos a manipulados pelo Hamas, ignorando que Israel é o carcereiro da prisão a céu aberto chamada Gaza.

Ele afirma ainda que aqueles que apoiam a violência do ataque palestino devem "aceita[r] que esse será o caminho da resposta". Segundo pesquisa, 61% dos palestinos desejam que o Hamas governe Gaza depois da guerra. Isso forçou o Fatah, o "bom" palestino que administra a Cisjordânia a mando de Israel, a fazer um acordo de "unidade nacional" com o Hamas. Todos seriam agora "maus" palestinos que devem ter a sua morte justificada?

Sem dúvida, é preciso condenar os crimes ocorridos em 7 de outubro. Contudo, a representação racista do Hamas como demônio "corresponsável" pelo genocídio serve para desumanizar e dividir os palestinos, justificar o extermínio promovido por Israel e eximir a esquerda sionista da sua responsabilidade.

Crise da esquerda sionista

O genocídio em Gaza aprofundou a crise da esquerda sionista. Em Israel, onde estão alijados do poder desde 2001, os partidos Trabalhista e Meretz viram seus votos cair continuamente. Isso forçou a fusão entre os partidos para o próximo pleito.

Além disso, há o fortalecimento global da extrema direita, como visto na filiação de judeus brasileiros ao bolsonarismo; o crescimento de movimentos judaicos antissionistas, que protagonizaram a luta contra o genocídio nos EUA; e o abandono do sionismo pelas esquerdas, como demonstrado no apoio ao rompimento das relações diplomáticas do Brasil com Israel.

Os textos de Zuker fazem parte da luta da esquerda sionista por sobrevivência. A sua reivindicação do sionismo como movimento anticolonial e dos judeus como indígenas é uma estratégia da esquerda sionista em todo o mundo para criar um mito nativista para enfrentar a esquerda radical e a extrema direita.

O projeto da direita, de anexação da Cisjordânia e de apartheid, e da esquerda, de Estado único democrático, ameaçam a visão da esquerda sionista, que concebe Israel como Estado democrático de maioria judaica. Cresce a rejeição à resolução de dois Estados.

A esquerda sionista deseja salvar a Israel que eles imaginam ter existido até 1967. Para eles, a ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza desvirtuou o sionismo. A defesa do fim da ocupação busca salvar o que está na raiz da Nakba: a maioria étnica judaica obtida com a expulsão de 750 mil palestinos.

Contudo, mesmo sem a ocupação, Israel não é uma democracia liberal: a minoria palestina é discriminada por mais de 40 leis e sistematicamente expulsa de suas terras e não há casamento civil, apenas religioso. Etnocracias, aponta o israelense Oren Yiftachel, são, por definição, antidemocráticas.

Para Fanon, a ideia de retorno na história é reacionária pois parte de uma representação idealizada do passado. A tentativa de reconstrução resulta na violência contra grupos que não integram essa imagem.

A exclusão dos não judeus, os palestinos, não é um desvio do sionismo ou algo exclusivo da extrema direita. É orgânico do esforço sionista de restaurar Israel.

A ancestralidade é fundamental como horizonte histórico para construir um futuro sem opressões, não para reconstruir o passado. Um futuro de paz envolve o abandono de projetos mitológicos, seja o da Terra de Israel bíblica, do Estado de Israel pré-1967 ou da Palestina pré-1948. Por um futuro em que todos, do rio ao mar, sejam iguais e livres sob um regime democrático, laico e plurinacional.