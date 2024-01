Quais negócios, pessoas e riscos observar em 2024, de acordo com Financial Times

San Francisco, Nova York, Paris e Londres | Financial Times

No ano passado, aprendemos a nos preocupar com chatbots inteligentes, este ano descobriremos se a inteligência artificial está pronta para um uso muito mais amplo. Repórteres do Financial Times consideram isso e outras tendências que afetam empresas, desde empreiteiras de defesa até grandes empresas de energia, luxo e empresas de capital fechado.

Capa da versão impressa do Financial Times em novembro de 2016 - Shanon Stapleton/Reuters

Tendência para observar

Se a maior história da tecnologia de 2023 foi a corrida para construir sistemas de IA generativa que possam imitar os humanos na produção de texto e imagens, 2024 trará o teste decisivo para saber se ela está pronta para entrar no mercado.

Plataformas com foco no consumidor, como o Google, já passaram a incorporar a nova IA em seus serviços gratuitos. Mas ainda não está claro se os consumidores também estarão dispostos a pagar um adicional pela IA, e os primeiros sinais sugerem que a adoção nos negócios será lenta.

Esses sistemas muitas vezes "alucinam" —inventando informações— ou produzem resultados erráticos, e muitas empresas estão apenas nos estágios iniciais de explorar como usá-la para tornar seus trabalhadores mais produtivos. Depois de toda a esperança e hype, atrasos na adoção de IA generativa em 2024 podem prejudicar seriamente a euforia do mercado de ações em relação à tecnologia.

Maior risco

Nos 13 anos desde que Bruxelas abriu sua primeira investigação sobre alegações de comportamento anticompetitivo por parte do Google, as maiores empresas de tecnologia enfrentaram poucas sanções antitruste além de multas financeiras que elas podem pagar confortavelmente.

Isso pode mudar em 2024, quando um juiz em Washington decidirá o destino de um caso histórico contra o Google, o que pode abrir o caminho para que tribunais alterem a estrutura ou a operação da empresa.

Ao mesmo tempo, a UE dará os primeiros passos para fazer cumprir seu novo Ato de Mercados Digitais, projetado para quebrar o domínio dos "guardiões" que dominam áreas cruciais da atividade digital. Para os consumidores, isso pode levar a mais opções de serviços digitais. Após uma grande alta nas ações de tecnologia em 2023, isso também representa um risco sério para os investidores.

Pessoa para observar

Depois de sua demissão surpresa e readmissão como chefe-executivo da fabricante do ChatGPT (OpenAI), Sam Altman estará ainda mais em destaque em 2024 do que estava em 2023. A agitação trouxe à tona uma tensão desconfortável no cerne da indústria, à medida que a OpenAI e seus concorrentes correm para desenvolver uma tecnologia que eles admitem também poder causar sérios danos.

Estar de volta ao comando após uma revolta dos funcionários parece uma poderosa salvaguarda para Altman e um sinal verde para seguir em frente. Mas um conselho novo e mais experiente estará procurando maneiras de consagrar a missão de priorizar a segurança da empresa, e o comportamento passado de Altman está sob investigação do conselho. Seu desafio será mostrar um compromisso sério com a segurança, sem diminuir a corrida pela IA.

Qual seria a maior surpresa?

O status da Apple como a empresa mais valiosa do mundo —posição que ela ocupou quase continuamente por mais de uma década— pode chegar ao fim em 2024. A fabricante do iPhone tem sido lenta em usar IA generativa para aprimorar seus serviços, aumentando a pressão sobre ela para revelar mais sobre seus planos em seu evento anual para desenvolvedores, que normalmente ocorre em junho.

Enquanto isso, seu gadget mais importante dos últimos anos, o headset Vision Pro, deve vender apenas em pequenas quantidades quando chegar ao mercado este ano.

Por outro lado, a Microsoft, que vale 9% a menos que a Apple, está surfando na onda da IA generativa, graças à sua parceria precoce com a OpenAI. Se isso se refletir em maiores vendas de software e impulsionar sua plataforma de computação em nuvem Azure, a Microsoft pode ultrapassar e se tornar a líder em valor de mercado da indústria de tecnologia.

MERCADO FINANCEIRO

Tendência para observar

Grupos de investimento privado, como a Blackstone, há muito tempo apresentam seus fundos como uma maneira de superar as bolsas de valores. Mas eles próprios são empresas listadas nos principais índices e pilares nas carteiras de acionistas comuns em todo o mundo.

A Blackstone em setembro se tornou o primeiro grupo de investimento privado a ser incluído no índice S&P 500 e seus concorrentes Apollo Global e KKR esperam não ficar muito atrás. A aceitação de grupos de investimento privado nos mercados abertos impulsionou suas ações a máximas históricas.

Essa perspectiva promissora tem tentado outros gigantes do setor, incluindo CVC Capital, General Atlantic e L Catterton, a seguir o exemplo. CVC provavelmente será o primeiro a se aventurar no próximo ano. Se sua listagem for bem recebida, pode estimular uma onda de IPOs.

Maior risco

Uma boa parte do dinheiro que tem entrado no mercado financeiro vem na forma do investimento de pessoas em busca de renda na aposentadoria, em vez da fonte tradicional —investidores institucionais em busca de financiamento para aquisições corporativas.

Os reguladores começaram a se preocupar com essa tendência, assim como investidores privados experientes, como JC Flowers. De acordo com o FMI, quase 10% —US$ 850 bilhões (R$ 4,11 trilhões)— dos ativos de seguros de vida dos EUA eram de propriedade ou gerenciados por empresas de investimento privado até o final de 2021. A mudança resultou em um aumento acentuado de ativos ilíquidos detidos por seguradoras e o fundo alertou para os perigos de "contágio" para o setor financeiro em geral e para a economia real.

A fiscalização só aumentará à medida que os principais funcionários de Washington, como o senador dos EUA Sherrod Brown, conduzirem suas próprias investigações.

Pessoa para observar

Harvey Schwartz, ex-presidente do Goldman Sachs, assumiu a liderança do Carlyle Group em fevereiro enfrentando o que muitos negociadores disseram ser uma tarefa extremamente difícil.

Os três bilionários cofundadores do Carlyle ajudaram nos primórdios do mercado financeiro, mas um plano de sucessão mal sucedido, desempenho mediano e um ambiente difícil de captação de recursos colocaram o grupo na defensiva.

Desde que assumiu, Schwartz restabeleceu os laços com investidores institucionais e iniciou uma reestruturação operacional para melhorar as margens de lucro e reviver o crescimento. Recentemente, o grupo reduziu alguns negociadores e despesas.

É o tipo de trabalho pelo qual Schwartz era conhecido em suas décadas no Goldman Sachs. No entanto, em breve ele terá que apresentar uma estratégia abrangente para o Carlyle e novas metas financeiras.

Qual seria a maior surpresa?

Executivos de empresas de investimento privado insistem que esse mercado está entrando em uma fase de consolidação, com empresas menores sendo absorvidas por jogadores maiores e diversificados.

Grupos como Apollo, Brookfield, CVC, TPG e General Atlantic recentemente concordaram em adquirir empresas de investimento privado e a BlackRock está em busca de fusões e aquisições. Mas pode haver outra onda de negociações a caminho.

Seguradoras como Prudential, MetLife e Allianz podem se aprofundar no mercado de alternativas ao estabelecer parcerias de investimento com grandes grupos de capital privado ou adquirindo-os completamente.

LUXO

Tendência para observar

O luxo perdeu parte de seu brilho em 2023. A indústria ainda está forte em comparação com muitas outras, graças à sua clientela abastada, mas partes desse setor estão em declínio à medida que o boom de vendas de três anos na onda da pandemia de Covid se assenta. O culpado inicial foi os EUA, à medida que os compradores da classe média apertaram os cintos.

Esse público, ao que parece, também será mais moderado em 2024, com analistas da Bain prevendo um crescimento médio entre 4 e 6 por cento no consumo. A tendência nos últimos anos tem sido que as marcas mais fortes, como Hermès, Louis Vuitton e Chanel, se tornaram mais fortes, enquanto os concorrentes menores passam por dificuldade. Essa polarização só deve aumentar em um mercado mais duro.

Ao mesmo tempo, o "luxo experiencial", como viagens e hotelaria, deve crescer em um ritmo mais acelerado do que bens de luxo, como bolsas e relógios.

Maior risco

Os rígidos bloqueios de Covid na China afetaram as vendas de luxo e sua recuperação tem sido menos direta do que muitos esperavam. Mas ainda é desse mercado que se espera um impulso no crescimento. A consultoria Bain espera que os compradores chineses representem cerca de 40% do mercado global de bens de luxo pessoais, que varia de € 540 bilhões (R$ 2,9 trilhões) a € 580 bilhões (R$ 3,1 trilhões) até 2030.

Se a bolha imobiliária do país estourar ou houver uma escalada adicional de tensão com o Ocidente, isso seria um golpe para a indústria. Os EUA podem ser o maior mercado de luxo, mas a China é seu motor de crescimento.

Pessoa para observar

Bernard Arnault, chefe-executivo da LVMH, é a figura mais influente do setor por um motivo. Além de disputar com Elon Musk, da Tesla, o status de pessoa mais rica do mundo, o conglomerado dele —a LVMH— é a maior empresa de luxo por uma grande margem —o setor a considera um padrão de ouro.

Arnault é um operador meticuloso e mantém um controle rigoroso sobre a administração de seu império, que abrange cerca de 75 marcas, desde hotéis até alta moda e joias. Ele expandiu a Louis Vuitton para uma marca com receita de € 20 bilhões (R$ 107 bilhões), algo que nunca havia sido feito antes em uma indústria que historicamente se baseava na exclusividade.

A empresa tem dinheiro para gastar. Com as avaliações sob pressão à medida que o setor se ajusta, será que 2024 será o ano em que Arnault fará seu próximo grande negócio?

Qual seria a maior surpresa?

Rumores circulam há anos sobre a LVMH ou a Kering tentando comprar o grupo suíço de luxo Richemont. Além das outras marcas de joias e relógios da Richemont, como Van Cleef & Arpels, o grande prêmio seria a Cartier, que o Morgan Stanley estima ter vendas de cerca de € 10 bilhões (R$ 53 bilhões) por ano.

Johann Rupert, presidente de 73 anos da Richemont e acionista controlador, há muito tempo diz que não é um vendedor. Mas com o passar dos anos e nenhum sucessor escolhido, pode ser apenas uma questão de tempo.

DEFESA

Tendência para observar

Drones de baixo custo se tornaram um elemento central no campo de batalha na Ucrânia, destacando o papel crescente de novas tecnologias autônomas na guerra moderna. Essa mudança tem implicações profundas para os departamentos de defesa governamentais, que precisam evoluir suas estratégias de aquisição, muitas vezes lentas, de uma dependência de hardware, como tanques e navios, para investimentos em sistemas mais ágeis, como robótica e sensores controlados por IA.

Para esse setor, as grandes fabricantes de armas que dominaram por décadas devem tentar acompanhar os avanços rápidos feitos por concorrentes menores, liderados pela tecnologia. O próximo ano e além testarão sua capacidade de inovação, à medida que os governos buscam cada vez mais além dos fornecedores tradicionais.

Maior risco

O conflito na Ucrânia e a tensão no leste da Ásia impulsionaram os gastos com defesa em todo o mundo: os gastos militares globais totais aumentaram 3,7% em termos reais em 2022, atingindo um novo recorde de US$ 2,24 trilhões (R$ 11 trilhões), de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo. Os gastos militares na Europa tiveram o maior aumento ano a ano em pelo menos 30 anos.

As promessas de orçamentos de defesa mais altos impulsionaram as ações das empresas e impulsionaram os pedidos para novos recordes, mas há o risco de que nem todo o financiamento seja concretizado, à medida que os governos lidam com outras prioridades orçamentárias.

Na Europa, em particular, o conflito na Ucrânia galvanizou os governos a cumprir promessas anteriores de fortalecer o status da região como uma potência militar global coesa.

Apesar de algum progresso, muitos dos mesmos desafios permanecem: formulação de políticas fragmentada; rivalidades nacionais que prejudicam iniciativas conjuntas de aquisição; e decisões de aquisição em favor de equipamentos dos EUA. A indústria ainda não conseguiu convencer os governos de que a defesa não é apenas uma apólice de seguro em tempos de guerra.

Pessoa para observar

Se Donald Trump vencer as eleições presidenciais dos EUA em novembro, isso poderia "completamente perturbar todo o curso que vimos nos últimos dois anos", disse Byron Callan, do grupo de pesquisa Capital Alpha Partners.

Trump disse que, se fosse reeleito, os EUA repensariam "o propósito e a missão da OTAN". A pressão também pode aumentar sobre a Europa para aumentar seu financiamento para armas para a Ucrânia se os EUA reduzirem o apoio.

Qual seria a maior surpresa?

Apesar do papel crescente de empresas lideradas por tecnologia na indústria, ela até agora permaneceu relativamente inalterada. Ainda não há um disruptor nos moldes do Tesla de Elon Musk na fabricação de automóveis.

Com muitos apoiadores de startups do Vale do Silício pressionando por um papel maior nos programas de aquisição de defesa do Pentágono, isso pode mudar se um deles ganhar um grande contrato.

ENERGIA

Tendência a observar

O cartel de petróleo Opep+ passou o ano reduzindo a produção em uma tentativa cada vez mais difícil de aumentar os preços. Após reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia em outubro de 2022, equivalente a 2% do consumo global, a Arábia Saudita liderou uma sucessão de cortes em 2023. No total, o grupo agora produzirá quase 6 milhões de barris por dia a menos do que poderia no primeiro trimestre de 2024.

Ao mesmo tempo, a produção crescente dos Estados Unidos fez com que a participação de mercado da Opep+ caísse para apenas 51%, de acordo com a Agência Internacional de Energia, o menor desde a criação do cartel expandido em 2016. E apesar dos cortes, os preços do petróleo ainda estão abaixo de US$ 80 por barril, em comparação com quase US$ 100 em setembro.

Dado que se espera que a produção de países não membros da Opep+ continue aumentando no próximo ano, surge a questão de quanto tempo a Arábia Saudita e seus aliados podem continuar cedendo participação de mercado.

Maior risco

A inflação e as altas taxas de juros aumentaram os custos dos projetos de energia renovável em 2023, dificultando os esforços para afastar o sistema global de energia dos combustíveis fósseis.

Se as taxas permanecerem altas, como alguns economistas acreditam, pode ser mais um ano decepcionante para projetos de energia limpa, justamente quando o mundo precisa que a transição energética ganhe ritmo. A indústria de energia eólica offshore enfrenta desafios particularmente agudos. A líder do setor, Ørsted, foi uma das várias empresas a registrar grandes baixas em sua carteira em 2023.

Pessoa para observar

O novo chefe-executivo da BP, quem quer que seja. Murray Auchincloss, o chefe interino, assumiu o cargo em setembro, depois que Bernard Looney renunciou por não divulgar relacionamentos passados ao conselho. A busca por um substituto permanente está demorando mais do que muitos esperavam.

Auchincloss, que anteriormente atuou como diretor financeiro, é bem visto pelos investidores e é considerado pelos funcionários atuais e antigos como o favorito interno. A BP também está considerando contratar um CEO de fora da empresa pela primeira vez.

No final, se escolher um candidato interno ou externo pode determinar se a empresa de energia de 114 anos adere ao plano de transformação verde liderado por Looney.

Qual seria a maior surpresa?

A indústria de petróleo dos EUA passou os últimos três meses se consolidando, com ExxonMobil, Chevron e Occidental lançando megadeals de bilhões de dólares para rivais menores. A onda de aquisições levou a especulações sobre fusões europeias e especificamente se a Shell poderia comprar a BP. A união das duas maiores empresas de energia do Reino Unido é algo que a Shell periodicamente revisa há anos. Com uma capitalização de mercado de £ 166 bilhões, a Shell é o dobro da BP.

O CEO da Shell, Wael Sawan, disse que grandes aquisições não são uma prioridade entre agora e 2025, então qualquer movimento no próximo ano seria uma grande surpresa.