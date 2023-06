Arrecadação federal foi recorde para abril e maio, diz Receita

São Paulo | Reuters

A arrecadação do governo federal registrou altas em abril e maio em comparação com o mesmo período do ano anterior e atingiu os maiores patamares da série, com início em 1995, para cada um dos meses, informou a Receita Federal nesta quinta-feira (22).

Em abril a arrecadação registrou avanço real de 0,31% e totalizou R$ 203,889 bilhões, melhor resultado para o mês. Em maio houve alta real de 2,89%, a R$ 176,812 bilhões, também um pico da série para o mês.

Cédulas de real - Gabriel Cabral - 21.ago.2019/Reuters

A Receita divulgou ambos os dados juntos nesta quinta.

As receitas administradas pela Receita Federal tiveram acréscimo de 5,22% em abril e de 3,54% em maio, arrecadando respectivamente R$ 188,584 bilhões e R$ 171,428 bilhões, informou o órgão.

As receitas administradas por outros órgãos, por sua vez, apresentaram queda real de 36,29% em abril, a R$ 15,305 bilhões. Em maio houve recuo de 14,09%, chegando a R$ 5,384 bilhões.