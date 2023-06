China anuncia redução de impostos de US$ 72 bi para veículos elétricos

Pequim e Xangai | Reuters

A China divulgou nesta quarta-feira (21) um pacote de incentivos fiscais de 520 bilhões de iuanes (US$ 72,3 bilhões, R$ 345,5 bilhões) ao longo de quatro anos para veículos elétricos e outros combustíveis mais ecológicos, o maior até agora para o setor.

Os NEVs (veículos de nova energia) adquiridos em 2024 e 2025 serão isentos do imposto de compra no valor de até 30 mil iuanes (US$ 4.170, R$ 19,9 mil) por veículo. A isenção será reduzida pela metade e limitada a 15 mil iuanes para compras feitas em 2026 e 2027, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

A China também já ofereceu um subsídio para compras de veículos elétricos por mais de uma década, mas o programa terminou no ano passado.

Braços robóticos montam carros na linha de produção de veículos elétricos da Leapmotor em uma fábrica em Jinhua, província de Zhejiang, China - China Daily via Reuters

As ações de montadoras chinesas subiram após o anúncio, com NIO e Xpeng avançando 6,1% e 5,5%, respectivamente, contra uma queda de 1,9% no índice de referência de Hong Kong. A Li Auto subiu 3,5%.

O novo pacote estende a atual isenção fiscal de compra que expira no final de 2023. Os NEVs incluem veículos totalmente elétricos com bateria, híbridos à gasolina-elétricos plug-in e veículos movidos a célula de combustível de hidrogênio.

Os incentivos fiscais cumulativos, que foram introduzidos pela primeira vez em 2014 e estendidos três vezes até 2022, ultrapassaram 200 bilhões de iuanes no ano passado, disse o vice-ministro das Finanças, Xu Hongcai, em coletiva de imprensa.

Xu afirmou que a isenção deste ano chegará a 115 bilhões de iuanes, indicando que o novo pacote de 520 bilhões será o maior valor de incentivos fiscais para o setor.

As vendas de NEV aumentaram 10,5% em maio em relação ao mês anterior, mostraram dados da China Passenger Car Association. Elas saltaram 60,9% frente ao mesmo período de 2022, quando as restrições sanitárias ainda atrapalhavam a produção e as vendas de automóveis.