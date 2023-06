São Paulo

As medidas de incentivo adotadas pelo governo ainda não estão se refletindo nos licenciamentos de automóveis. De acordo com dados do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), a média até segunda-feira (19) é de 6.285 unidades vendidas por dia.

O número, que inclui veículos leves e pesados, indica uma diminuição de 20,4% na comparação com o mesmo período de maio. Ao destacar apenas os carros de passeio, segmento em que estão os modelos de menor valor, o resultado é pior: queda de 24,2%, com 4.327 emplacamentos.

As empresas, contudo, têm registrado bom movimento nas concessionárias. Neste fim de semana, o volume de recursos solicitados pelas montadoras para automóveis alcançou R$ 320 milhões. Com isso, já foram consumidos 64% do total de créditos tributários concedidos para a aplicação de descontos ao consumidor nessa modalidade.

Concessionária Carrera Freguesia, da rede Chevrolet - Keiny Andrade - 8.abr.23/Folhapress

As explicações para esse desencontro entre os dados estão na ausência das locadoras –que ainda não têm acesso às promoções– e no tempo necessário entre a efetivação da venda e a conclusão dos documentos do carro.

Inicialmente, a medida provisória assinada em 5 de junho previa que os consumidores teriam 15 dias de acesso exclusivo às condições mais favoráveis. Esse prazo, que se encerraria nesta terça-feira (20), foi prorrogado por mais 15 dias.

Com isso, os números devem se manter em patamares baixos, por se concentrarem apenas no varejo – que é onde as montadoras obtêm as melhores margens de lucro.

O crescimento só será percebido quando a Fenabrave (associação que reúne os distribuidores de veículos) divulgar os emplacamentos separados por "pessoa física" e "pessoa jurídica". Os resultados de junho serão conhecidos no início do próximo mês.

No acumulado entre janeiro e maio, a comercialização de carros de passeio e veículos comerciais leves por meio de vendas diretas atingiu 47,2% do total. Essa participação deverá ter uma queda acentuada devido às regras estabelecidas pelo governo, que ainda impedem o acesso das locadoras aos descontos.

Essas empresas, contudo, seguem com forte influência na comercialização, como mostra o ranking de licenciamentos.

A Fiat Strada segue na liderança, de acordo com os números da primeira quinzena de junho. Foram vendidas 3.671 unidades da picape compacta nesse período, segundo a consultoria Jato Dynamics. Grande parte é referente a negociações realizadas em maio, mas cujo licenciamento só saiu no mês seguinte.

No acumulado do ano, há registro de 41,5 mil emplacamentos do modelo. Desses, 68,2% foram negociados por meio de vendas diretas.

Os modelos mais em conta estão distantes das primeiras colocações. Por enquanto, o Fiat Mobi ocupa a 29ª posição nas duas primeiras semanas de junho, com 784 unidades vendidas. Já o Renault Kwid aparece em 42º lugar no ranking: 458 licenciamentos, de acordo com a Jato. Ambos custam a partir de R$ 58.990 com os incentivos do governo.