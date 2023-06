Programa do governo Lula de desconto para carros já consumiu 80% dos recursos

Brasília

Os recursos solicitados pelas montadoras no plano que busca reduzir o preço de carros, lançado pelo governo Lula (PT), já correspondem a 80% do total disponível —somando R$ 400 milhões. O dado atualizado foi divulgado nesta quarta (21) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O programa foi lançado há duas semanas e o valor total para a modalidade de veículos leves é de R$ 500 milhões. Os descontos patrocinados pelos cofres públicos vão de R$ 2.000 a R$ 8.000, mas muitas empresas têm aplicado margens maiores por conta própria.

Honda City Sedan EX - Divulgação

Portaria publicada nesta terça (20) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) prorrogou por mais 15 dias (até 5 de julho) a exclusividade das vendas de carros para pessoa física, sendo que a partir daí o programa fica liberado também para empresas.

Para ônibus e caminhões, a exclusividade para pessoa física terminou nesta terça. Até o momento, veículos para transportes de passageiros consumiram R$ 140 milhões; para transporte de cargas, R$ 100 milhões.

No total para todos os tipos de veículos, o programa já consumiu R$ 640 milhões do total de R$ 1,5 bilhão disponíveis (além do total de R$ 500 milhões para carros, há R$ 700 milhões em recursos totais para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus).

A Fiat, do grupo Stellantis, é a montadora que mais pediu recursos do programa, com R$ 190 milhões em créditos tributários. Sozinha, ela consumiu 38% do volume de crédito tributário autorizado pelo governo.

Entre as outras montadoras que aderiram ao plano, a Volks solicitou R$ 60 milhões e a Peugeot Citroen pediu R$ 50 milhões, enquanto Hyundai e Renault somaram R$ 40 milhões em créditos. Também foram autorizados R$ 20 milhões para GM e R$ 10 milhões para Honda, Nissan e Toyota.

Apesar da procura, o governo tem sinalizado que não vai ampliar a medida devido à necessidade de controle das contas públicas. Nesta terça, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin indicou que dificilmente haverá injeção de novos recursos do governo.

"Isso vai ser decidido um pouco mais para frente. Provavelmente, essa não é uma decisão definitiva, mas provavelmente quando acabar os R$ 500 milhões, acabou o programa, o estímulo", afirmou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que o governo "não tem margem" para ampliar os incentivos.