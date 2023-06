Embraer vai expor avião militar e carro voador no Paris Air Show; veja as novidades

Aeroin

A Embraer informou nesta terça-feira (13) o que levará ao grande evento Paris Air Show, que acontece daqui a menos de uma semana em Le Bourget, na França, entre 19 e 25 de junho.

A fabricante brasileira diz que retorna ao Paris Air Show para apresentar suas plataformas de aviação comercial, de defesa, sustentabilidade e de tecnologia. Um dos destaques da área de exposição estática será o KC-390 da Força Aérea Portuguesa, primeiro cliente da Otan a operar a aeronave, que está fazendo sua estreia em Paris.

A aeronave de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano e a aeronave comercial Embraer 195-E2 também estarão expostos aos visitantes na área da Embraer.

O avião E195-E2, da Embraer - Divulgação

Projetos conceituais de aeronaves, desde novas fontes de propulsão até o formato da fuselagem e aspectos de sustentabilidade, serão apresentados pela fabricante. A Eve, como mostrou o Aeroin, estará pela primeira vez em Paris como uma empresa independente e apresentará o modelo da cabine da aeronave elétrica de pouso e decolagem na vertical (eVTOL), bem como uma experiência de realidade virtual na área de exibição de mobilidade aérea.

No display de voos, a Embraer afirma que haverá exibições do E195-E2 com a pintura Tech Lion e do KC-390 Millennium. Eles decolarão com mistura de combustível sustentável de aviação (SAF).

"Estamos extremamente entusiasmados por estar de volta ao Paris Air Show este ano e expor nosso incrível portfólio de produtos, serviços e soluções voltados para a eficiência e tecnologia avançada", disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.

"A Embraer está pronta para crescer de forma sustentável, e estou feliz em confirmar que nossas aeronaves, que farão exibições de voo na feira, voarão com uma mistura de combustível de aviação sustentável (SAF), destacando nosso compromisso com um futuro mais sustentável e alinhado com nossas metas de energia renovável", concluiu o CEO.