Casino anuncia que pretende vender o Grupo Pão de Açúcar

A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira (26) que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o colombiano Éxito, em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

Esta é uma das medidas anunciadas publicamente para reforçar a liquidez e garantir uma estrutura de capital perene do grupo, que fechou 2022 com uma dívida de 6,4 bilhões de euros (R$ 33,3 bilhões).

O grupo Casino, que anunciou na semana passada a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí por 403 milhões de euros (R$ 2,11 bilhões), não divulgou uma data precisa para as vendas do GPA e do Éxito.

As atividades na América Latina representaram um faturamento de 17,8 bilhões de euros (R$ 92,7 bilhões) em 2022, pouco mais de metade do total do grupo no ano: 33,6 bilhões de euros (R$ 174,9 bilhões).

No final de 2022, o grupo tinha quase mil lojas no Brasil e mais de 2.100 na Colômbia, além de 33 na Argentina e 96 no Uruguai. Quase 75% dos 200 mil funcionários do Casino trabalham na América do Sul.

O grupo luta há vários anos para superar as dificuldades e espera agora reduzir as dívidas pela metade como parte de um processo de conciliação, que pode prosseguir até 25 de outubro.

A empresa espera assim converter em capital "pelo menos todas as dívidas não garantidas", ou seja, mais de 3 bilhões de euros (R$ 15,2 bilhões). Isto significa que os credores que emprestaram a quantia serão acionistas do grupo (em vez de recuperar os valores).

O bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que controla 10% das ações do Casino, propôs a vários credores a troca de até 40% da dívida por liquidez ou ações, ou ambas. O empresário e o bilionário francês Marc Ladreit de Lacharrière defendem uma das ofertas para assumir o comando do grupo.

Kretinsky ofereceu um aporte de 750 milhões de euros (R$ 3,9 bilhões) para um aumento de capital de mais de 1 bilhão de euros (R$ 9 bilhões).

A outra oferta, apresentada pelo trio de empresários franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, também prevê oferecer aos credores a oportunidade de "reinvestir em capital".

O Casino rede também pretende captar 900 milhões de euros (quase R$ 5 bilhões) "na forma de recursos próprios para dotar a empresa dos recursos necessários para aplicar sua estratégia" 2023-2025.

Além da venda da participação na rede Assaí, o grupo anunciou outras medidas para preservar sua liquidez.

O grupo obteve um acordo do Estado francês para adiar o pagamento de impostos e encargos sociais, em uma quantia correspondente a 300 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão). Os credores receberam o pedido de suspensão de pagamento de juros e vencimentos da dívida até outubro.