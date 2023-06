Grupo Pão de Açúcar fecha acordo para vender 11 lojas por R$ 330 mi

Reuters

O GPA, dono da bandeira Pão de Açúcar, firmou uma operação de sale and leaseback, isto é, um compromisso de compra e venda para subsequente locação, com 11 de suas lojas de supermercados para um fundo privado não identificado.

A transação soma R$ 330 milhões, de acordo com comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira (19), e os contratos de locação terão prazo inicial de 15 anos, com exceção de 3 lojas que serão locadas com prazo inicial de 18 anos.

Fachada de supermercado Pão de Açúcar - Rivaldo Gomes/Folhapress

O GPA disse que a operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da companhia ao longo de 2023 e 2024, que contribui para a "redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital".

A empresa registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 248 milhões no primeiro trimestre deste ano, após lucro de R$ 1,4 bilhão no mesmo período em 2022. Os valores incluem as atividades de hipermercados, segmento que o GPA decidiu sair, e do Grupo Éxito, unidade da empresa em países da América do Sul que está sendo segregada.

Dentro do plano de redução da alavancagem, o GPA também pretende concluir a venda de ativos não estratégicos, implementar melhorias operacionais em direção à meta de margem Ebitda ajustada de 8% a 9% em 2024, reduzir o excesso de estoque nas lojas e vender a participação do Grupo Éxito após o processo de segregação em curso, de acordo com o documento desta segunda-feira.