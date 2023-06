EUA permitem venda de carne de frango cultivada em laboratório

Washington | Reuters

As empresas Upside Foods e Good Meat disseram nesta quarta-feira (21) que receberam a aprovação final do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) para vender carne de frango cultivada em laboratório, abrindo caminho para as primeiras vendas do produto no país.

Com as aprovações, os Estados Unidos se tornarão o segundo país a permitir a venda da chamada carne cultivada, derivada de uma amostra de células de animais que são alimentadas e cultivadas em tanques de aço, depois de Singapura.

As empresas são as primeiras a concluir o processo de aprovação de várias etapas nos Estados Unidos para carne cultivada. A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) já determinou que a carne é segura para consumo.

"É a realização de um sonho", disse Uma Valeti, presidente-executivo da Upside, em entrevista. "Isso marca uma nova era."

Pedaço de frango cultivado criado na fábrica da Upside Foods, em Emeryville, Califórnia - Peter DaSilva/Reuters

As empresas, que produzem frango cultivado, planejam servir seus produtos inicialmente em restaurantes sofisticados antes de escalar a produção para atingir um custo menor nos supermercados.

O Upside Chicken será servido primeiro no Bar Crenn, um restaurante em São Francisco de propriedade do chef Dominique Crenn, informou a empresa. A Good Meat vai vender o seu primeiro lote de frango ao Grupo José Andrés, propriedade do humanitário e chefe de cozinha de mesmo nome.

As empresas disseram que ainda estão determinando um cronograma exato para quando os produtos chegarão às prateleiras dos supermercados.

As empresas de carne cultivada esperam que seus produtos forneçam uma alternativa atraente para os consumidores de carne que procuram uma opção mais ecológica e humana para seus cortes e que podem estar insatisfeitos com os produtos vegetarianos já existentes no mercado.

O USDA no início deste mês emitiu a aprovação do rótulo para ambas as empresas. A FDA emitiu suas aprovações para Upside em novembro de 2022 e para Good Meat em março de 2023.