Entenda como é o cálculo da pensão por morte do INSS aprovado pelo STF

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) validaram o cálculo da pensão por morte do INSS definido após a reforma da Previdência de 2019. Em julgamento que terminou na última sexta-feira (23), a corte votou pela constitucionalidade da regra que reduz o benefício pela metade, frustrando a expectativa de muitos segurados.

De acordo com a emenda constitucional 103, é paga como pensão por morte uma cota familiar de 50% sobre o benefício do segurado que morreu, caso ele estivesse aposentado, ou sobre a aposentadoria por invalidez a que ele teria direito, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Antes da reforma, a pensão correspondia a 100% do benefício.

A pensão foi o benefício que mais sofreu alterações nos últimos anos. Além da reforma, as regras mudaram em dois momentos antes da aprovação da emenda constitucional. Em 2015, a pensão deixou de ser vitalícia, tornando-se temporária.

A duração passou a ser calculada de acordo com o tempo de união ou casamento e conforme a idade do dependente. Também foi instituída a exigência de carência de 18 meses de contribuições do segurado e de 24 meses do casamento ou união.



Em 2019, mais mudanças foram implementadas. Passaram a ser exigidos documentos mais específicos para comprovar a união estável do casal, de até 24 meses anteriores à morte, não sendo mais admitida prova exclusivamente por meio de testemunhas.

Como é o cálculo da pensão por morte atualmente?

A pensão é de 50% da aposentadoria mais 10% por dependente, até o limite de 100%

Caso o segurado não estivesse aposentado, a pensão é calculada sobre a aposentadoria por incapacidade permanente —antiga aposentadoria por invalidez— a que o cidadão teria direito

A viúva é considerada uma dependente. Se ela não tiver filhos menores receberá 60% da aposentadoria do marido

Se, após aplicar a cota por dependente, o valor calculado pelo INSS for menor do que o salário mínimo, será pago um salário mínimo para o dependente

Quando há dependentes inválidos ou deficientes, a pensão por morte será de 100% da aposentadoria que o segurado falecido recebia ou da aposentadoria por invalidez a que teria direito na data do óbito

Confira os exemplos:

Número de dependentes Percentual da pensão Exemplo de valor para uma aposentadoria de R$ 3.000 1 60% R$ 1.800 2 70% R$ 2.100 3 80% R$ 2.400 4 90% R$ 2.700 5 100% R$ 3.000

Como era o cálculo da pensão antes da reforma da Previdência?

Para morte até o dia 13 de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência foi publicada, a pensão era igual ao valor da aposentadoria do segurado que morreu

Se ele ainda não estava aposentado, a pensão correspondia à sua 100% da média salarial, calculada sobre os 80% maiores contribuições desde julho de 1994

Também não havia a redução por cotas. Uma viúva sem filhos recebia o mesmo valor de benefício do que uma viúva que tivesse outros dependentes do segurado que morreu

Se o segurado ganhasse uma aposentadoria de R$ 3.000, por exemplo, ou tivesse média salarial de R$ 3.000, os dependentes receberiam exatamente o mesmo valor

Como é o cálculo da aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência?

Agora, o segurado recebe 60% sobre a média salarial mais 2% a cada ano de contribuição extra que ultrapassar os 20 anos mínimos, para os homens, e 15 anos, para as mulheres

Isso significa que um segurado com dez anos de contribuição ao INSS terá direito a uma aposentadoria por invalidez de apenas 60% sobre sua média salarial

A mesma regra vale para um segurado com 20 anos de pagamentos aos INSS

Se tiver 21 anos de contribuições, o percentual aplicado sobre a média salarial será de 62%

Quando há dependentes deficientes ou inválidos, a reforma estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente será de 100% da média salarial

Como o INSS calcula a média salarial?

Após a reforma da Previdência, o cálculo da média salarial é feito sobre todos os salários de benefício pagos desde julho de 1994, data em que entrou em vigor o Plano Real

Os salários pagos anteriormente, em outras moedas não entram no cálculo da média salarial

Antes, até 13 de novembro de 2019, a média salarial era calculada sobre os 80% maiores salários após julho de 1994

Os 20% menores eram descartados pelo INSS, fazendo com que a média salarial ficasse um pouco maior

Qual a redução do valor da pensão do INSS após a reforma da Previdência?

Um dos exemplos apresentados no processo julgado no Supremo mostra como fica o cálculo da pensão após a reforma da Previdência e quanto será reduzido o benefício

Um segurado homem que ainda estava trabalhando antes de morrer e tinha um salário de cerca de R$ 6.000

Ele contava com apenas dez anos de contribuição e, ao morrer, deixou dois dependentes

Ao fazer o cálculo de sua média salarial, o valor seria de R$ 5.000

No regime anterior, esse seria o valor da aposentadoria por invalidez, considerada como base para o pagamento da pensão

A pensão por morte seria de R$ 5.000

No regime atual, por outro lado, a aposentadoria por invalidez seria reduzida para R$ 3.000 (60% de R$ 5.000)

Com isso, a pensão por morte seria de R$ 2.100 (70% de R$ 3.0000)

A família do segurado que morreu receberia um valor a 35% dos ganhos do trabalhador quando estava na ativa

Quem pode ser dependente para receber a pensão por morte do INSS?

Podem ser considerados dependentes:

Cônjuge ou companheiro Filhos e enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado Pais, desde que comprovada a dependência econômica Irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos

Segurados que vivam em união estável precisam comprovar a união mínima de dois anos, com documentos que provem a vida em comum. O principal deles é a certidão de união estável

Até que idade os dependentes podem receber a pensão por morte?

Antes da reforma da Previdência, o cônjuge ficava com todo valor da pensão após os filhos completarem 21 anos, quando deixavam de receber o benefício

Após a reforma, o pagamento da cota do dependente será cortado quando ele completar 21 anos e não será destinado à viúva ou ao viúvo

A viúva ou viúvo, no entanto, não pode receber menos do que um salário mínimo. Se, ao cortar a cota de algum dependente, o valor diminuir, o INSS é obrigado a pagar ao menos o salário mínimo

Além disso, desde 2015, a pensão por morte tem prazo de duração conforme a idade do viúvo ou da viúva

Se a pessoa tiver a partir de 45 anos, o benefício é vitalício, ou seja, pago por toda vida

Entre 2015 e 2021, a regra determinava que o benefício seria vitalício para idades a partir de 44 anos; a partir de então, passou a ser de 45 anos

Confira por quantos anos a pensão é paga conforme a idade da viúva ou do viúvo

Idade (em anos) Prazo de pagamento da pensão (em anos) Menos de 22 3 22 a 27 6 28 a 30 10 31 a 41 15 42 a 44 20 A partir de 45 Vitalício

Quem tem direito à pensão por morte do INSS?

A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado que morreu, que podem ser cônjuge ou companheiro, filhos, enteados e pais

Quem é casado ou tem união estável com o segurado que morreu é dependente, desde que prove o casamento ou união

O pagamento do benefício é temporário, dependendo da idade do viúvo ou da viúva na data do óbito

Além disso, se o casamento ou a união estável tinha menos de dois anos, a pensão é paga apenas por quatro meses

É preciso comprovar ainda a carência de 18 meses de contribuições do segurado que morreu e de 24 meses do casamento/união para ter a pensão

Caso o óbito ocorra por acidente de qualquer natureza, não se aplica a carência de contribuições e nem de tempo do casamento/união

