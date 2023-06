Entrevistadas para trabalhar no escritório de Bill Gates foram questionadas sobre nudes e traição, diz jornal

São Paulo

Algumas mulheres entrevistadas para trabalhar no escritório de Bill Gates, cofundador da Microsoft, relataram que foram questionadas explicitamente sobre suas vidas sexuais pela empresa de segurança responsável pela seleção, noticiou o Wall Street Journal nesta quinta (29).

Segundo o jornal, as perguntas eram relacionadas a histórico sexual, uso de drogas, consumo de pornografia, se teriam algum nude em seu celular, histórico de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), casos extraconjugais ou qualquer outra informação que pudesse indicar propensão a chantagem, relatam na reportagem candidatas e pessoas familiarizadas ao processo.

A empresa de consultoria de segurança Concentric Advisors é a responsável por conduzir o processo de seleção, avaliando o nível de risco de quem irá trabalhar em contato próximo com Bill Gates, diz a reportagem, com base em informações de pessoas familiarizadas com o processo de contratação.

A empresa é descrita como uma agência de gerenciamento de risco formada por funcionários que trabalharam na CIA e do FBI. Entre seus serviços, a Concentric oferece serviços de checagem de antecedentes de potenciais candidatos à contratação para reduzir o risco que possa oferecer ao contratante.

Empregados de Gates afirmaram aos candidatos informalmente que um "ex-agente da CIA" investigaria as informações médicas, de uso de drogas e sexuais, afirma a reportagem.

A porta-voz de Bill Gates disse ao Wall Street Journal que seu escritório, Gates Ventures, não tem conhecimento de perguntas dessa natureza serem feitas por empresas prestadoras desse serviço. A Concentric afirmou à reportagem que seus protocolos estão de acordo com as leis aplicáveis aos serviços oferecidos.

Mike LeFever, CEO da Concentric, disse ao jornal que a empresa fornece serviços de checagem de acordo com o padrão do mercado e entrevistas que seguem um protocolo idêntico para todos os gêneros e de acordo com as leis trabalhistas dos Estados Unidos e de cada Estado americano.

Questionado pelo Wall Street Journal sobre como as perguntas relacionadas ao histórico sexual e médico estariam de acordo com as leis, o porta-voz negou que a empresa faz tais questionamentos e que o candidato pode voluntariamente fornecer tais dados quando perguntado sobre seu histórico.

As candidatas a trabalharem no escritório de Gates ouvidas pela reportagem contestam a versão da Concentric e afirmam que foram questionadas sobre as informações e não se voluntariaram a fornecê-las. Elas também dizem que a vaga em questão dependia da aprovação da avaliação de riscos.

Um termo de consentimento adquirido pelo Wall Street Journal que a entrevista realizada pela Concentric seria usada pelo escritório de Gates para "avaliar a aptidão para o trabalho" e incluiria informações sobre o uso de drogas e álcool, assim como histórico médico e psiquiátrico.

O documento requer a assinatura do candidato e permite a divulgação dos resultados da avaliação ao escritório de Gates, incluindo "informações altamente confidenciais".

O porta-voz da Concentric afirmou ao WSJ que a empresa não fornece recomendações para contratação durante as avaliações de segurança, e que seu objetivo é somente assegurar a sinceridade e vulnerabilidade a chantagens, informações que se iniciam com depoimentos voluntários conforme o candidato responde ao questionário da empresa responsável pela avaliação.

Advogados trabalhistas ouvidos pelo jornal americano disseram que questionamentos sobre histórico médico e psiquiátrico são ilegais, mesmo em uma avaliação de segurança para um escritório particular. Ainda que haja o termo de consentimento assinado pelo candidato, esse tipo de questionário não é legalmente válido e pode entrar em conflito com leis de discriminação trabalhistas, afirmaram.

A porta-voz de Gates disse à reportagem do Wall Street Journal que o escritório Gates Ventures realiza um processo de contratação cuidadoso e trabalha com empresas de avaliação de riscos que seguem o padrão do mercado para todos os gêneros e operando de acordo com as leis e regulações federais e estaduais.