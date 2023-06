Galípolo deve deixar cargo na Fazenda antes de sabatina para o BC

Brasília

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, deve deixar o cargo na pasta antes de ser sabatinado para o posto de diretor do Banco Central, para o qual foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio.

A exoneração de Galípolo está programada para sair no início da próxima semana, mas a data exata ainda depende de trâmites burocráticos. A sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado está agendada para 27 de junho.

A secretaria-executiva é o segundo posto mais alto na hierarquia de um ministério, atrás apenas do cargo de ministro. Para o lugar de Galípolo, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) já anunciou a escolha de Dario Durigan, que já trabalhou na Prefeitura de São Paulo e na diretoria do WhatsApp.

Gabriel Galípolo em entrevista no ministério da Fazenda - Gabriela Biló - 9.mai.2023/Folhapress

Segundo interlocutores, Galípolo manifestou o desejo de sair antes da Fazenda por acreditar ser a melhor opção e mais correta no sentido de abrir caminho para a sucessão. Durigan já esteve na sede da pasta em Brasília para conhecer o ambiente, mas ainda não assumiu as funções.

Nos últimos dias, ele tem dedicado boa parte do tempo a jantares e conversas com senadores que terão de aprovar seu nome em votação na CAE e, depois, no plenário da Casa. Como mostrou a Folha, o economista tem buscado se ater aos temas do BC, falando como um candidato à diretoria, e causou boa impressão entre os parlamentares.