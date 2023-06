Governo Biden mira US$ 2 bi em subsídios para transição a veículos elétricos nos EUA

Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (28) que pretende investir US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões) da Lei de Redução da Inflação do ano passado para acelerar a fabricação doméstica de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) e ressuscitar fábricas em dificuldades.

Acelerar concessões e outros subsídios para financiar a conversão de fábricas de automóveis existentes para construir veículos elétricos pode ajudar a Casa Branca a conter as críticas das montadoras e do sindicato United Auto Workers (UAW) sobre as regras ambientais propostas destinadas a ajudar a inaugurar a era EV.

O programa de subsídios de conversão para produção doméstica de EVs fornecerá subsídios de custos compartilhados para a fabricação de veículos híbridos eficientes, híbridos elétricos plug-in, veículos totalmente elétricos e com célula de combustível.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Andrew Caballero-Reynolds - 28.jun.2023/AFP

O Departamento de Tecnologias de Veículos, do Departamento de Energia dos EUA, disse que o programa priorizará projetos que reformam ou reequipam fábricas que pararam recentemente de operar ou que devem fechar em breve.

O objetivo é preservar os empregos existentes, incluindo empregos sindicais e salários, e "oportunidades de trabalho em comunidades que têm alimentado nossa economia automotiva há décadas", anunciou o departamento.

A fabricante de caminhões elétricos Lordstown Motors, com sede no Estado norte-americano de Ohio, entrou com pedido de recuperação judicial na terça-feira, o mais recente de uma série de startups que abriram o capital durante o "boom" das empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) na era da pandemia. As SPACs são empresas de capital aberto criadas com o objetivo de adquirir empresas privadas.

O governo Biden, como parte de sua meta de descarbonizar a economia até 2050, está pressionando a indústria automobilística dos EUA a acelerar a transição para os veículos elétricos. A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) propôs em abril regras que poderiam resultar em até dois terços do mercado de veículos novos mudando para EVs até 2032.