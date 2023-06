GPA dispara após oferta por participação no colombiano Éxito

São Paulo | Reuters

As ações do GPA (Grupo Pão de Açúcar) disparavam mais de 16% nesta quinta-feira (29), tocando máximas intradia desde fevereiro, após o varejista brasileiro receber uma oferta por sua participação no grupo colombiano Éxito.

O magnata colombiano Jaime Gilinski fez uma oferta não solicitada e não negociada previamente pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito por valor equivalente a US$ 836 milhões (R$ 4 bilhões), a ser pago em dinheiro.

De acordo com o comunicado divulgado pelo GPA na noite de quarta-feira (28), a proposta vinculante é válida até 7 de julho. A diretoria do GPA afirmou que comunicou o recebimento da oferta ao conselho de administração, que se reunirá para avaliá-la.

Logo de supermercado Éxito em Bogotá, Colômbia - Luisa Gonzalez - 1º.mar.2019/Reuters

Por volta das 13h30, os papéis do GPA avançavam 16,21%, a R$ 18,78, capitaneando com folga os ganhos do Ibovespa, que subia 1,31%. Na máxima, chegaram a R$ 18,96, maior cotação intradia desde 14 de fevereiro.

Analistas da XP Investimentos destacaram que a oferta está acima da sua projeção para o ativo, mas abaixo do valor de mercado atual e do valuation implícito que é esperado pelo GPA em seu plano de desinvestimentos divulgado para o mercado.

"No entanto, esperamos que a alavancagem do Casino e do GPA 'fale mais alto' e acreditamos que a oferta deve ser aceita", afirmou a equipe liderada por Danniela Eiger em relatório a clientes nesta quinta-feira.

Eles veem o anúncio como positivo "ao permitir que o GPA se desfaça completamente da operação do Éxito em uma transação a ser paga em dinheiro, enquanto ela poderia acelerar o desinvestimento do grupo controlador (Casino) no GPA Brasil".

Ainda assim, a equipe da XP manteve recomendação "neutra" para as ações, citando não ver muito espaço para reavaliação dos níveis atuais, enquanto aguarda que a transação deva ser precificada em grande parte no pregão desta quinta-feira.

Na contramão, o analista da Guide Investimentos Mateus Haag avalia ser improvável que a oferta seja aceita, sendo um dos motivos por estar abaixo do valor em que a companhia é negociada na bolsa colombiana, de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,1 bilhões).

Além disso, ele acrescentou que o Casino, em seu plano de reestruturação financeira, afirmou que busca levantar US$ 1,3 bilhão com a venda de ativos na América Latina, incluindo sua participação no GPA e no Éxito.

Esse plano, de acordo com Haag, significa que o controlador avalia as operações de GPA+Éxitoo com um valuation mais próximo de cerca de R$ 2,5 bilhões.

A equipe do Bradesco BBI liderada por Felipe Cassimirotambém considerou a oferta "nada atraente", mas vê a mesma como uma "saída".

A oferta, segundo analistas, implica múltiplo de cerca de três vezes o EV/Ebitda ajustado estimado para 2023, abaixo do múltiplo de quatro vezes do Éxito atualmente e bem abaixo de outros pares de varejo na América Latina.

"Diante do momentum fraco de resultados do GPA e dos desafios operacionais de curto prazo para recuperar as vendas e as margens, vemos a oferta de ações em dinheiro de R$ 4 bilhões como uma opção de saída", afirmaram em nota a clientes.

Comentando sobre os próximos passos, eles observaram que se o conselho de administração do GPA aprovar a oferta, o processo de cisão do Éxito em andamento será paralisado completamente e a situação das ações dele continuará a mesma (sem negociação).

Porém, se o conselho não aceitar, o GPA poderia continuar o processo e listar o Éxito na bolsa colombiana, com BDRs para investidores no Brasil e ADRs para investidores externos.

Em setembro do ano passado, o GPA anunciou a segregação do Éxito por meio de uma redução de capital, com a distribuição de 83% das ações que detém na empresa aos acionistas, permanecendo com uma fatia de 13%.

Quanto à oferta da véspera, o Bradesco BBI ainda destacou questões pendentes, entre elas quanto do capital estaria voltado para o pagamento da dívida do GPA Brasil e quais as chances de dividendos extraordinários aos acionistas do GPA Brasil.

GPA

Fundação: 1948

Prejuízo líquido no 1º trimestre de 2023: R$ 269 milhões

Unidades: mais de 700 lojas

Funcionários: mais de 39 mil

Principais concorrentes: Carrefour, Assaí, Grupo Mateus

GRUPO ÉXITO

Fundação: 1949

Lucro líquido no 1º trimestre de 2023: R$ 52,4 milhões

Unidades: mais de 600 lojas

Funcionários: mais de 36 mil

Principais concorrentes: Canal Moderno, Carrefour