Granja Faria anuncia compra da Katayama e projeta receita de R$ 3 bi com ovos em 2023

Ribeirão Preto

O empresário Ricardo Faria, dono da Granja Faria, anunciou nesta quarta-feira (28) em comunicado ao mercado que assumirá o controle acionário da Katayama Alimentos, de Guararapes (SP), a maior produtora de ovos de São Paulo.

A aquisição faz parte de uma série de negócios que a empresa tem efetivado nos últimos anos. Em janeiro, Faria anunciou a compra da BL Ovos, então quinta maior empresa do ramo no país, com produção diária de 2 milhões de ovos.

O empresário Ricardo Faria, que anunciou nesta quarta (28) ao mercado que assumiu o controle da Granja Katayama - Clauber Cleber Caetano/Presidência

O negócio com a Katayama é o 11º da Granja Faria, de acordo com o empresário, mas o primeiro que não envolve a aquisição total, e sim o controle acionário. O empresário Gilson Tadashi Katayama seguirá como sócio da empresa e irá compor o quadro de conselheiros da Granja Faria.

O valor do negócio não foi divulgado, nem o percentual adquirido por Faria, mas foi mais de 51% do total, e com recursos próprios. Por envolver grandes empresas do setor, a aquisição será submetida ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A Granja Faria agora terá produção de 16 milhões de ovos por dia, com previsão de a receita líquida chegar a R$ 3 bilhões neste ano. Do plantel de 20 milhões de galinhas, 1 milhão são criadas soltas.

A Katayama é uma empresa com mais de 80 anos, surgida em 1942 em Guararapes, onde mantém sua única unidade. Ela atingiu em 2022 uma comercialização de 700 milhões de ovos e derivados e deve representar um incremento de pouco mais de 13% na receita da Faria, que até então era estimada para este ano em R$ 2,6 bilhões.

A Katayama tem um plantel de 3 milhões de aves, que produzem cerca de 2 milhões de ovos diários.

O mercado brasileiro de ovos é muito diluído. Com as aquisições efetuadas nos últimos anos, a Granja Faria chegou a 10% do mercado nacional, num setor que é marcado pela participação de outros players importantes, como a Mantiqueira.

O Grupo Mantiqueira começou suas atividades em 1987 em Itanhandu (MG), com um plantel de 30 mil galinhas, mantidas numa granja alugada, e passou por várias expansões.

Uma delas, em 2008, resultou na construção de uma unidade em Primavera do Leste (MT), com seis milhões de galinhas. No total, são 11,5 milhões de aves em quatro unidades em Minas, Mato Grosso e Rio de Janeiro, segundo a empresa.

Katayama Alimentos, em Guararapes (SP), cujo controle passará para o empresário Ricardo Faria, da Granja Faria - Divulgação/Katayama Alimentos

A Katayama é uma tradicional exportadora de ovos para o Japão e contribuirá para que a Granja Faria se mantenha forte nas exportações, que cresceram após o surgimento de focos de gripe aviária no mundo.

"Os plantéis de aves fora do Brasil se reduziram de forma muito relevante e as margens, em especial da exportação, acabaram ficando muito altas [...] O Brasil vem provando que é disparado o país do mundo com a maior biossegurança. Chegou o primeiro pássaro infectado no Peru e uma semana depois os plantéis de aves estavam devastados. Chegou no Chile, uma semana depois [houve] desastre completo. Chegou na Argentina e a história se repetiu. O primeiro detectado no Brasil faz 43 dias e não tivemos até agora nenhuma ave comercial afetada", disse o empresário.

De acordo com dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), o consumo de ovos por pessoa no Brasil saltou de 131 por ano, em 2007, para 257, em 2021. Apesar de quase ter dobrado, está abaixo do verificado em países como Estados Unidos (320) e Japão (450).

Para o executivo, há espaço para o setor crescer mais no país, dada a pulverização e devido à alta média em volume, de 5% por ano.

"Vemos no Brasil e no mundo inteiro uma troca de categoria, pessoas saindo de lácteos e leite para consumo de ovos. Enxergamos claramente mundo afora um crescimento da categoria de ovos, em especial no Brasil", disse Faria.

Granja Faria

Receita líquida (previsão para 2023): R$ 3 bilhões

Ebitda (2022): R$ 470 milhões, alta de 167,4% em relação ao ano anterior

Funcionários: 2.500

Unidades produtivas: 11 de ovos férteis e 11 de ovos comerciais

Plantel: 20 milhões de galinhas

Produção de ovos: 16 milhões por dia