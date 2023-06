Livro apresenta pensamento econômico do Brasil a estrangeiros

Editado pelos pesquisadores Ricardo Bielschowsky, da UFRJ, Mauro Boianovsky, da UnB, e Mauricio Coutinho, da Unicamp, "A History of Brazilian Economic Thought" tem a proposta de consolidar em língua inglesa uma ampla investigação da evolução do pensamento econômico no Brasil.

O livro reúne textos de diversos pesquisadores importantes no tema, incluindo os editores, analisando do período colonial ao passado recente —como buscam uma audiência internacional, os textos são didáticos sobre as particularidades brasileiras.

Resumo brevemente alguns dos tópicos discutidos. O primeiro capítulo aborda a segunda metade do século 20, com a criação dos primeiros cursos de pós-graduação em economia e o surgimento de uma comunidade acadêmica de economistas. Suas contribuições científicas estão relacionadas aos desafios econômicos brasileiros e à própria história de sua formação. A questão do subdesenvolvimento motivou as primeiras investigações científicas em economia por brasileiros —notavelmente, o trabalho de Celso Furtado.

Capa do livro "A History of Brazilian Economic Thought" - Reprodução

Já em meio à crise inflacionária da década de 1980, o trabalho se direciona a questões de estabilização monetária. A indexação foi uma particularidade do sistema brasileiro que chamou a atenção de economistas, e teorias sobre inflação inercial e como estabilizar a economia brasileira foram intensamente debatidas.

As contribuições acadêmicas dos economistas também foram moldadas pelo particular pluralismo metodológico das instituições de ensino no Brasil —o conhecido embate entre "ortodoxos" e "heterodoxos". Desta forma, há importantes contribuições de brasileiros tanto na teoria econômica tradicional quanto em abordagens e tópicos alternativos.

No primeiro caso, o autor destaca o trabalho de Aloisio Araujo, José Scheinkman e Marilda Sotomayor —todos com passagem pelo Impa, uma instituição dedicada principalmente à matemática. Entre os heterodoxos, há brasileiros com contribuições fundamentais para a teoria pós-keynesiana, como Fernando Cardim de Carvalho. Também há relevante presença na comunidade internacional de outras áreas como metodologia da economia e a própria história do pensamento econômico.

Se economistas acadêmicos no Brasil são um produto da segunda metade do século 20, problemas de ordem econômica sempre estiveram presentes no país, assim como indivíduos enfrentando essas questões.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No período colonial, o livro explora visões sobre como a colônia poderia servir economicamente ao império português (do padre Antônio Vieira no século 16, até Sousa Coutinho no fim do século 18).

No século 19, a questão do trabalho escravo foi central. Abolicionistas como André Rebouças precisaram imaginar como reformular uma economia dependente de tal instituição perversa. Neste período em que a economia dependia da exportação de produtos agrários, principalmente o café, debates monetários estiveram centrados na questão cambial, e a discussão entre papelistas e metalistas é analisada.

Visões sobre a política comercial também são exploradas, desde o período imperial. Embora alguns influentes autores tenham importado ideias de abertura comercial do liberalismo europeu (como o visconde de Cairu e Tavares Bastos), políticas protecionistas foram defendidas e implementadas por políticos como Manuel Alves Branco, Rodrigues Torres e Carneiro Leão. O livro também mostra que na República Velha, usualmente associada à defesa do café, já havia debates sobre a proteção da indústria nacional.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias; aberta para não assinantes. Carregando...

Já no "período desenvolvimentista" (1930-80) não havia entre os brasileiros uma corrente única de pensamento, mas uma variedade de visões sobre o desenvolvimento. Além da comunidade ligada às teses de desenvolvimento da Cepal, também havia grupos com inspirações liberais e marxistas. Esta diversidade de pensamento se concretiza na formação das instituições acadêmicas plurais nas décadas de 1960 e 1970.

"A History of Brazilian Economic Thought" cumpre o objetivo de apresentar esse panorama de forma ampla. A quantidade de informação pode sobrecarregar o leitor leigo, mas a leitura não exige grande conhecimento técnico prévio. Os capítulos formam textos independentes e seguem tópicos e períodos bem definidos, podendo assim o leitor dedicar mais atenção a assuntos de interesse específico.