Por que o Dia dos Namorados é comemorado no Brasil em data diferente de outros países

São Paulo

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil no dia 12 de junho. A data difere da comemoração em países da Europa e nos Estados Unidos, onde é conhecido como Valentine's Day e é comemorado em 14 de fevereiro.

Mas por que a comemoração tem outra data no Brasil? A razão para a escolha oficial, feita em 1948, teve razões comerciais, mas guarda proximidade com dia católico.

O Dia do Namorados é uma data que aquece o comércio, e não é à toa: a comemoração no Brasil foi criada em 1948 para alavancar as vendas em junho daquele ano - Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua

Quando é o Dia dos Namorados

Em 2023, o Dia dos Namorados será comemorado na próxima segunda-feira, 12 de junho.

No dia seguinte, 13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio, tido no imaginário popular como o santo casamenteiro. Veja como fazer um pedido de amor ao almo.

Ao lado do Dia de São João (24 de junho) e de São Pedro (29), essa data compõe a tradição da festa junina no Brasil. O evento, aliás, pode ser um bom programa para comemorar com a amada ou amado. Confira 15 opções e dias para ir pular a fogueira em São Paulo.

Quem inventou o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados passou a ser comemorado no Brasil em 12 de junho de 1949 e foi criado pelo publicitário João Agripino Doria, pai de João Doria Jr. (PSDB), ex-prefeito de São Paulo. O objetivo de aumentar as vendas do comércio em junho.

Na época, Doria pai dirigia a Standard Propaganda. Contratada pela loja de departamentos Clipper, a agência tinha a missão de reverter a queda nas vendas que sempre ocorria no meio do ano. A solução de Doria foi instituir uma data para troca de presentes.

Pegando carona na religiosidade brasileira, o publicitário sugeriu que o Dia dos Namorados fosse comemorado no Brasil em 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antonio.

O melhor presente de Dia dos Namorados

Na hora de surpreender quem você ama, nem sempre é preciso investir muito. Presentes personalizados, decoração romântica e um jantar sensorial são boas formas de demonstrar carinho e afeto pela pessoa amada. Veja ideia de presentes.

Onde passar o Dia dos Namorados

Alguns lugares são famosos pelo clima invernal e romântico, regado a vinho e boa comida ao pé de uma lareira. Cidades na Serra Gaúcha como Gramado ou no sudeste, como Campos de Jordão, são destinos muito procurados na data.

Para uma comemoração diferente, o interior de São Paulo oferece opções interessantes. A Serra da Mantiqueira, com turismo em estradas rurais, é chamada de "Toscana brasileira" e garante paisagens idílicas. Veja o roteiro completo de turismo.

Também a poucas horas da capital paulista, hotéis 'zen' têm rotina de relaxamento para uma boa sessão de autocuidado a dois. Veja 6 hotéis, chalés e spas para espairecer perto de SP.

Já ouviu falar em "glamping"? A palavra une "glamour" a "camping" (acampamento). Algumas empresas apostam na ideia para oferecer hospedagens próximas à natureza, com vistas deslumbrantes e tetos feitos para ver estrelas, afastando perrengues comuns à prática de acampar. São Bento do Sapucaí (SP) fica a 185 quilômetros de São Paulo e oferece boas cabanas de glamping; confira.