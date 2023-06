Thomson Reuters vai comprar startup jurídica de IA por R$ 3,1 bilhões

Reuters

A Thomson Reuters disse na segunda-feira (26) que concordou em adquirir a Casetext, uma startup jurídica com um assistente de inteligência artificial para profissionais do direito, em um acordo de US$ 650 milhões (R$ 3,1 bilhões) à vista.

O diretor financeiro da Thomson Reuters, Michael Eastwood, disse no mês passado que a empresa planeja gastar cerca de US$ 100 milhões (R$ 480 milhões) por ano para investir em inteligência artificial (IA), o que será separado do orçamento de fusões e aquisições da empresa de notícias e informações, que é de cerca de US$ 10 bilhões até 2025.

Um dos principais produtos da Casetext é o CoCounsel, um assistente jurídico de inteligência artificial lançado em 2023 e alimentado por GPT-4, motor usado no Bing, chatbot da Microsoft. A IA fornece revisão de documentos, memorandos de pesquisa jurídica, preparação de depoimentos e análise de contratos em minutos, disse a Thomson Reuters em um comunicado.

A startup obteve acesso antecipado ao grande modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI, o que a permitiu desenvolver soluções com a nova tecnologia e refinar casos de uso para profissionais jurídicos, acrescentou.

A empresa emprega 104 funcionários e seus clientes incluem mais de 10 mil escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos.

A aquisição da Casetext é mais um passo para levar soluções de IA generativas aos clientes, disse Steve Hasker, presidente e CEO da Thomson Reuters.

A inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que gera novos conteúdos ou dados em resposta à solicitação de um usuário.

A expectativa é que o negócio seja fechado no segundo semestre de 2023, sujeito a aprovações regulatórias específicas e condições habituais de fechamento.