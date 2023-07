Acompanhe a cotação do dólar nesta quinta-feira (20)

São Paulo

O dólar abriu em leve alta nesta quinta-feira (20) após ter registrado mais um dia de perdas na véspera, impactado pelas expectativas sobre as próximas decisões de juros nos Estados Unidos e pela subida das commodities no exterior.

Investidores repercutem nesta manhã novos dados de inflação na Europa e aguardam informações sobre o mercado de trabalho nos EUA, avaliando justamente o cenário para uma possível redução global nos juros.

Às 9h06 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,23%, a R$ 4,7956 reais na venda. Na B3, às 9:06 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,09%, a R$ 4,8045.

Dólar chegou perto dos R$ 5 nesta terça-feira, mas perdeu parte da força e fechou a R$ 4,97 - Dado Ruvic - 4.mar.2023/Reuters

A Bolsa brasileira registrou queda na quarta (19) em meio a agenda esvaziada de indicadores no Brasil, com investidores permanecendo na expectativa sobre a próxima decisão sobre juros do Banco Central.

O dólar também teve baixa enquanto o mercado repercute dados de inflação mais fracos no exterior e espera uma pausa na escalada de juros promovida por bancos centrais globais. A moeda também sofreu pressão no Brasil pelo avanço das commodities nesta quarta.

Com isso, o Ibovespa caiu 0,24%, aos 117.552 pontos, enquanto o dólar recuou 0,45%, fechando o dia cotado a R$ 4,786.

A queda da Bolsa foi puxada por baixa da Vale (0,40%), após a companhia ter divulgado dados de produção de minério piores que o esperado. As ações do Itaú, que caíram 1,30%, também pressionaram o índice.

As maiores quedas do dia foram de ações da Alpargatas, que registrara, baixa de 7,76% e passam por ajustes após fortes altas, e do GPA, com recuo de 5,15%, também passando por correção em meio a notícias sobre a venda da participação da companhia no colombiano Éxito.

Do outro lado, atenuaram a queda do Ibovespa altas de ações da Weg (5,48%), que foram as mais negociadas da sessão após a empresa ter divulgado seu balanço do segundo trimestre. Ganhos da Petrobras (0,90%) e da PetroRio (1,69%) também auxiliaram o índice, em dia de alta do petróleo no exterior.

Nos mercados futuros, os juros registraram leve alta após duas sessões consecutivas de quedas. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 foram de 12,76% para 12,77%, enquanto os para 2025 subiram de 10,73% para 10,80%.

Nos Estados Unidos, os principais índices acionários registravam alta, embalados pela divulgação de balanços positivos de empresas do país. O S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq subiam 0,24%, 0,31% e 0,03%, respectivamente.

