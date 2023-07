Aeroporto baiano vai inaugurar voo de apenas 23 minutos para Salvador

Aeroin

No próximo domingo (9), a Prefeitura de Valença, município da Bahia, vai comemorar a abertura de seu aeroporto com o voo inaugural da Voepass, em parceria com a Latam, vindo da capital baiana Salvador.

Segundo os registros de voos da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), as operações ocorrerão sempre aos domingos, com decolagens de Salvador às 13h15 e retorno de Valença às 14h15. Já nas quintas-feiras, as decolagens de Salvador ocorrem às 14h45 e retorno às 15h45.

Avião Turbo-hélice ATR 72-500, da VoePass Linhas Aéreas, fotografado em agosto de 2020 no aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo - Erik Barbezan-@CGHspotter/Divulgação

Os voos têm duração de apenas 23 minutos, por conta da distância de pouco mais de 85 quilômetros entre os dois municípios. As novas operações serão realizadas com aeronaves modelo ATR 72, com capacidade para 70 passageiros, oriundos de inúmeros destinos operados pelas duas empresas.

A cidade de Valença é um dos destinos turísticos de destaque na Bahia, conhecida pela sua história, belas praias e cachoeiras, rica culinária, diversidade cultural e patrimônio histórico. Essa nova opção de voo para o município, trará facilidade para quem se desloca até a cidade e deseja conhecer também as riquezas naturais da região do Baixo Sul da Bahia.

"O Aeroporto de Valença passa a oferecer, em parceria do município com o governo do estado e federal, depois de muito trabalho para adequação com o acompanhamento do município, mais uma opção de conexão aérea para o estado da Bahia. É um avanço a ser celebrado para todos os setores da economia e em todas as demais áreas essenciais para o desenvolvimento", disse o secretário de Turismo, Klayton Argolo.

Com informações da Prefeitura de Valença