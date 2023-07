Americanas demitiu 1.400 funcionários na última semana

São Paulo | Reuters

A Americanas afirmou em relatório sobre sua recuperação judicial que demitiu 1.404 funcionários na semana entre os dias 17 e 24 deste mês, e que fechou uma loja no Mato Grosso, segundo documento publicado na noite desta quarta-feira (27).

Com as demissões, o número de funcionários da empresa que apresentou no início deste ano um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país caiu a 35.741, de acordo com o relatório semanal.

A loja fechada está em Campo Grande (MS) e com o encerramento a base de pontos físicos de venda da empresa caiu a 1.825 no país.

Unidade da Americanas em São Paulo (SP) - Bruno Santos - 17.jan.2023/Folhapress

Desde dezembro de 2022 até maio de 2023, a companhia tinha perdido 5 milhões de clientes, aproximadamente 9,9% de sua base, passando de 49,1 milhões para 44,2 milhões no intervalo.

As informações foram divulgadas no final de junho pelos administradores judiciais da varejista, a Preserva-Ação Administração Judicial e o Escritório de Advocacia Zveiter.

O relatório indicou também que a companhia tinha fechado 43 lojas de janeiro de 2023 até 18 de junho, chegando a 1.837 unidades no país, um recuo de 2,3% no período.

Os dados coletados pelos administradores mostravam ainda que o número de funcionários da varejista saiu de 40.426 em 13 de março para 36.971 em 18 de junho, uma queda de 3.455 colaboradores, ou de 8,5%.

Segundo os administradores judiciais, a Americanas foi obrigada a rever o modelo do negócio após o escândalo contábil.