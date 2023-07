China liga primeira turbina eólica do mundo de 16 megawatts no mar

Caixin

A China criou o maior parque eólico em operação no mundo em termos de capacidade de unidade única ao ligar, na quarta-feira (19), uma turbina enorme, ressaltando sua posição como líder mundial na geração de energia eólica.

A máquina, que é a primeira turbina eólica offshore do mundo com 16 megawatts, está localizada em um parque eólico ao largo da costa da província de Fujian, no leste do país, conforme informou em comunicado a operadora C Group Co. Ltd.

Parque eólico offshore de Fujian operado pela China Three Gorges Corporation na costa da Província de Fujian, sudeste da China - China Three Georges Corporation/Handout via Xinhua

Com pás rotatórias com até 123 metros de comprimento, bastaria girar um círculo completo para gerar energia suficiente para uma semana para uma família de três pessoas, disse o gerente geral da China Three Gorges Renewables, Zhang Long, à emissora estatal CCTV em talk show recente.

Em seu comunicado, a empresa disse que a turbina eólica pode reduzir as emissões de dióxido de carbono em cerca de 54 mil toneladas por ano.

A China está a caminho de quase dobrar sua capacidade de geração de energia eólica e solar até 2025 e ultrapassar sua meta de energia limpa cinco anos antes do previsto, segundo relatório de junho da Global Energy Monitor.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A capacidade chinesa de energia solar se multiplicou por 150 em relação ao nível em que estava em 2012, e sua capacidade de energia eólica se multiplicou por seis nos últimos dez anos, disse na segunda-feira Wang Zhongying, diretor do Instituto de Pesquisas Energéticas da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas.

Também nesta semana, o enviado climático dos EUA, John Kerry, teve suas primeiras discussões climáticas de peso com autoridades chinesas em quase um ano. Seu homólogo chinês, Xie Zhenhua, disse que o país busca um diálogo "substancial" sobre o clima e a transição verde, o que poderia melhorar as relações bilaterais.

Tradução de Clara Allain