Fed deve aumentar juros e mercados preveem fim do jogo da inflação

Washington | Reuters

O Fed (Federal Reserve, BC dos EUA) deve elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira (26), marcando a 11ª alta nas últimas 12 reuniões de política monetária do banco central dos Estados Unidos e possivelmente um último movimento em sua batalha agressiva para domar a inflação.

O aumento, esperado por investidores com quase 100% de probabilidade, elevará a taxa de juros de referência para a faixa de 5,25% a 5,50%. Isso a levará ao nível mais alto desde a abordagem da crise financeira e recessão de 2007-2009.

Existe pouca perspectiva que um colapso semelhante esteja no horizonte. Longe disso, a economia está se mostrando mais resiliente ao aumento dose juros do que o esperado, com crescimento contínuo e uma taxa de desemprego atualmente em 3,6%.

Prédio do Federal Reserve, o BC dos EUA, em Washington, EUA - Jason Reed - 18.mar.2008/Reuters

Ao avaliar para onde a política monetária pode seguir, o Fed estará avaliando dois pontos. Por um lado, se a economia continua forte demais para levar uma taxa de inflação ainda elevada à meta de 2% do banco central. Já por outro, evidências de que um processo de desinflação pode estar em andamento e que deve continuar mesmo sem quaisquer aumento adicional dos juros.

Depois de uma série rápida de aumentos de juros no ano passado, com passos extraordinariamente grandes de 0,75 ponto percentual em dado momento, as autoridades dizem que agora estão tomando decisões a cada reunião com base em dados recebidos.

Esta abordagem busca manter suas opções em aberto e que provavelmente será enfatizada pelo presidente do Fed, Jerome Powell, em entrevista a jornalistas logo após a divulgação do comunicado às 15h (horário de Brasília).

Uma questão determinante, disse Steve Englander, chefe de pesquisa cambial do G10 e estratégia macro da América do Norte no Standard Chartered, é se o BC americano "colocará mais ênfase na inflação mais fraca do que o esperado ou na atividade mais forte do que o esperado ao determinar a política monetária" no futuro.

O Fed não atualizará as projeções econômicas e de taxa de juros nesta reunião, embora as autoridades tenham a chance de discutir dados de pesquisas que assumiram maior importância desde o colapso de uma série de bancos regionais no início deste ano.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As projeções de junho mostraram que o Fed provavelmente está chegando ao fim de seu ciclo de alta, com a maioria das autoridades vendo a necessidade de apenas mais um aumento de 0,25 ponto percentual além da alta esperada nesta quarta-feira.

Dados desde junho reduziram as expectativas de que novos aumentos nos custos de empréstimos serão necessários, com números de inflação mais fracos do que o esperado e informações sobre preços ao produtor e outros aspectos da economia sugerindo que mais moderação está se desenvolvendo.