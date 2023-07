FMI e Argentina fecham acordo sobre revisões de empréstimo para desbloquear US$ 7,5 bi

Washington | Reuters

O FMI (Fundo Monetário Internacional) disse nesta sexta-feira (28) que chegou a um acordo com a Argentina para desbloquear US$ 7,5 bilhões (R$ 35,3 bilhões) e concluir a quinta e a sexta revisões do programa de empréstimos de US$ 44 bilhões (R$ 207,6 bilhões) do país.

O acordo, que ainda precisa da aprovação do Conselho Executivo da organização internacional, facilita alguns requisitos do programa porque uma seca devastadora criou um ambiente econômico "muito desafiador" na Argentina, fazendo com que algumas metas financeiras do final de junho não fossem cumpridas.

O FMI afirmou que seu conselho se reunirá para considerar o acordo na segunda quinzena de agosto. Disse ainda que desde a quarta revisão do programa de empréstimos, em março, a seca maior do que o previsto agravou ainda mais a situação econômica.

Cliente paga por carne de porco em um mercado local em Buenos Aires, Argentina - Agustin Marcarian - 14.mar.2023/Reuters

"Também houve deslizes e atrasos nas políticas [monetária e econômica], que contribuíram para uma forte demanda doméstica e uma balança comercial mais fraca."

Para sustentar a demanda pelo peso argentino, o acordo exige que as autoridades assegurem que as taxas de juros permaneçam "suficientemente positivas em termos reais".

A decisão passou a prever um acúmulo mais gradual de reservas, com meta de cerca de US$ 1 bilhão (R$ 4,7 bilhões) até o final de 2023, ante meta de US$ 8 bilhões (R$ 37,7 bilhões), definida em março.

A Argentina terá que reduzir a demanda de importação com novos impostos cambiais para bens importados e fortaleça os controles de gastos. Porém, a meta de déficit fiscal primário em 2023 permanece inalterada em 1,9% do PIB, disse o FMI.

No domingo (23), o órgão disse que esperava chegar a um acordo com o país ainda nesta semana. "As equipes do Ministério da Economia e do Banco Central da Argentina e o staff do FMI concluíram os aspectos centrais do trabalho técnico da próxima revisão", afirmou pelo Twitter.

Em meio à crise econômica, a partir desta segunda (24), os argentinos passaram a pagar mais caro no dólar para poupar e importar. A ação é parte de um pacote de medidas anunciado pelo governo e alinhado com o FMI. O objetivo é conter a fuga da moeda estrangeira e aumentar a arrecadação do país para conseguir quitar a dívida e evitar uma desvalorização geral do peso.

Sem credibilidade para conseguir crédito internacional, a nação vizinha fez um empréstimo de US$ 57 bilhões (R$ 269 bilhões) com o Fundo em 2018, o maior da história, durante a gestão de Mauricio Macri. Para esquivar-se da inadimplência, seu sucessor Alberto Fernández reescalonou a dívida e renegociou o valor para US$ 44 bilhões em 2022, prevendo dez revisões trimestrais do acordo.