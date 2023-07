Mais da metade dos carros vendidos em junho tiveram desconto do governo; veja ranking

São Paulo

Mais da meta dos carros zero-quilômetro vendidos em junho foram beneficiados pela medida do governo federal que oferece desconto para veículos com valor de até R$ 120 mil.

Segundo levantamento feito pela consultoria Jato, o setor vendeu um total de 179 mil veículos leves e comerciais no mês, dos quais 93,5 mil (52,2%) receberam o desconto.

Entre os modelos mais vendidos pelo programa estão o Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix, com 9.746 e 8.260 unidades comercializadas, respectivamente. Na sequência da lista, aparecem modelos como o Fiat Strada e o Fiat Mobi. Veja aqui a lista completa de carros com desconto.

Volkswagen lança Polo Track, hatch compacto com motor 1.0 que substitui o Gol - Divulgação

Veja lista dos carros com desconto mais vendidos Volkswagen Polo 9.746 unidades vendidas Chevrolet Onix 8.258 unidades vendidas Fiat Strada 7.519 unidades vendidas Fiat Mobi 6.894 unidades vendidas Fiat Argo 6.747 unidades vendidas Chevrolet Onix SD 6.419 unidades vendidas Hyundai HB20 6.173 unidades vendidas Renault Kwid 5.927 unidades vendidas Fiat Cronos 4.968 unidades vendidas Volkswagen Saveiro 4.427 unidades vendidas Citroën C3 2.930 unidades vendidas Peugeot 208 2.718 unidades vendidas Fiat Pulse 2.507 unidades vendidas Fiat Fiorino 2.242 unidades vendidas Volkswagen Virtus 2.186 unidades vendidas Jeep Renegade 2.006 unidades vendidas Volkswagen T-Cross 2.004 unidades vendidas Toyota Yaris HB 1.660 unidades vendidas Hyundai HB20S 1.198 unidades vendidas Nissan Kicks 1.162 unidades vendidas

Os quase 179 mil veículos leves e comerciais vendidos em junho representam um crescimento de 7,6 % na comparação com o mês anterior e de 7,8% em relação a junho do ano passado.

Para Milad Kalume, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato, o volume de vendas surpreendeu. Segundo ele, o número de carros comercializados foi impulsionado na última semana, com 30 mil veículos vendidos somente nos últimos dois dias do mês.

O resultado, de acordo com Kalume, pode ser atribuído a fatores como a massificação das propagandas acerca do programa de incentivo do governo e a descontos oferecidos pelas próprias concessionárias.

A participação das vendas diretas, feitas pelas montadoras para públicos como locadoras, pessoas com deficiência e taxistas, no total registrado pela consultoria também apresentou aumento. No último dia 26, o segmento havia realizado 39,2% das compras de veículos, segundo uma pesquisa parcial da consultoria. Agora, o patamar subiu para 43,6%.

"As locadoras, entendendo que, eventualmente, não iriam conseguir comprar [com desconto], podem ter antecipado um pouco as compras de alguns segmentos", diz Kalume.

À espera do desconto do governo, as locadoras paralisaram parte da aquisição de novos carros. Segundo a Abla (associação que representa o setor), os pedidos estão nas carteiras, mas os faturamentos estão travados.