Mais de 40% dos carros vendidos em junho receberam desconto do governo; veja ranking

São Paulo

Mais de 45 mil carros zero-quilômetro vendidos neste mês foram beneficiados pela medida do governo federal que oferece desconto para veículos com valor de até R$ 120 mil, segundo levantamento feito pela consultoria Jato. O número corresponde a 41,5% dos emplacamentos realizados do começo de junho até a última segunda-feira (26).

Destaque na lista, o Volkswagen Polo teve cerca de 5.200 unidades comercializadas com os descontos e outras 170 que saíram pelo preço normal.

Também aparecem modelos como Fiat Strada e Hyundai HB20, com 4.960 e 3.523 unidades vendidas, respectivamente, por meio do programa de descontos. Veja aqui a lista completa de carros com desconto.

Volkswagen lança Polo Track, hatch compacto com motor 1.0 que substitui o Gol - Divulgação

Veja lista de carros vendidos com desconto Volkswagen Polo 5.222 unidades vendidas Fiat Strada 4.960 unidades vendidas Hundai HB20 3.523 unidades vendidas Chevrolet Onix 3.321 unidades vendidas Fiat Argo 2.663 unidades vendidas Fiat Mobi 2.504 unidades vendidas Renault Kwid 2.477 unidades vendidas Chevrolet Onix SD 2.315 unidades vendidas Fiat Cronos 1.929 unidades vendidas Peugeot 208 1.706 unidades vendidas Volkswagen Saveiro 1.614 unidades vendidas Volkswagen Virtus 1.610 unidades vendidas Fiat Pulse 1.350 unidades vendidas Toyota Yaris HB 1.329 unidades vendidas Citroen C3 1.177 unidades vendidas Volkswagen T-Cross 1.141 unidades vendidas Jeep Renegade 922 unidades vendidas Toyota Yaris SD 803 unidades vendidas Nissan Kicks 739 unidades vendidas Hyundai HB20S 709 unidades vendidas Fiat Fiorino 654 unidades vendidas Renault Duster 589 unidades vendidas Honda City 480 unidades vendidas Chevrolet Montana 441 unidades vendidas Renault Sandero 362 unidades vendidas Chevrolet Spin 320 unidades vendidas Renault Oroch 111 unidades vendidas Chevrolet Tracker 93 unidades vendidas Peugeot 2008 74 unidades vendidas Volkswagen Gol 68 unidades vendidas Peugeot Partner Rapid 56 unidades vendidas Renault Logan 34 unidades vendidas Citroen C4 Cactus 1 unidade vendida Fiat Fastback 1 unidade vendida

Entre os veículos que não foram beneficiados pela medida provisória, algumas versões do Volkswagen T-Cross, o Honda H-RV e o Hyundai Creta venderam entre 3.000 e 4.000 unidades, cada.

Até o fechamento da pesquisa feita pela Jato, as montadoras já haviam vendido cerca de 109 mil carros neste mês. O patamar está muito aquém do total observado em todo o mês de maio, quando a consultoria registrou 165 mil veículos comercializados.

Segundo Milad Kalume, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato, o número de carros vendidos não deve alcançar o observado em maio até o fechamento deste mês. Ele afirma que o cenário mais pessimista pode ser atribuído à dificuldade de acesso a crédito.

"Você dá entrada, com o dinheiro ou algum veículo, e o que sobra para financiar é muito alto e tem aplicação da taxa de juros, que está elevada. Então as parcelas também ficam elevadas. Por isso, o consumidor acaba tendo uma restrição de crédito, dependendo do perfil", diz.

Imagem aérea do pátio da Volksvagen com milhares de veículos na unidade de São Bernardo, no ABC Paulista - Danilo Verpa - 23.jun.23/Folhapress

Outro fator que contribui para a baixa venda dos veículos é a paralisação das compras pelas locadoras, que esperam a expansão do programa de descontos do governo para as empresas. A Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis) diz que, por ora, os pedidos estão em carteira, mas os faturamentos estão travados.

Nesta semana, o governo anunciou que vai colocar mais R$ 300 milhões no programa de incentivo à venda de carros populares. Antes, já estavam disponibilizados R$ 500 milhões.