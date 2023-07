Petrobras busca dados da Braskem para eventual exercício de preferência na compra de ações

São Paulo | Reuters

A Petrobras informou nesta segunda-feira (10) que solicitou acesso ao virtual data room da Braskem para o processo de due diligence visando eventual exercício de "tag along" ou de direito de preferência na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor na petroquímica.

"Vale destacar que não houve qualquer decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação na Braskem, sendo esta apenas uma etapa necessária referente aos direitos de tag along e de preferência previstos no Acordo de Acionistas", ressaltou a Petrobras, que é sócia da Novonor na Braskem.

Fábrica de cloro-soda da petroquímica Braskem, em Maceió (AL) - Amanda Perobelli/Reuters

O movimento da Petrobras vem após a Novonor, acionista controladora da Braskem, ter informado na semana passada que encaminhou correspondência à Unipar convidando-a para dar início ao processo de due diligence, visando receber uma oferta final vinculativa por sua participação na petroquímica.

No mês passado, a Unipar, uma das principais produtoras de cloro e soda na América do Sul, fez uma proposta não vinculante para a aquisição do controle da Braskem, a R$ 36,50 por ação.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Além da Unipar, a gestora de ativos Apollo e o grupo petrolífero dos Emirados Árabes Adnoc fizeram uma oferta conjunta pelo controle da Braskem.

A Novonor, antiga Odebrecht, uma das principais acionistas da Braskem, há tempos busca vender o controle acionário da petroquímica como parte de uma reestruturação mais ampla.