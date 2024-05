Executiva da Baidu pede demissão após dizer que não se importa com vida pessoal da equipe

Bloomberg

A chefe de relações públicas da empresa chinesa Baidu renunciou ao cargo após postar uma série de vídeos endossando um regime de trabalho exaustivo e fazendo pouco caso do bem-estar dos funcionários, reacendendo o debate sobre a cultura "996" implacável da indústria de tecnologia chinesa.

Qu Jing pediu demissão nesta quinta-feira (9), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, após postar pelo menos quatro vídeos nos quais falava sobre manter seu celular ligado 24 horas por dia e advertia subordinados a seguirem as regras.

"Eu não sou sua mãe", disse em um dos vídeos postados no Douyin, versão chinesa do TikTok.

Qu Jing, chefe de comunicação da Baidu - Qu Jing no Douyin

Os comentários da executiva repercutiram nas redes sociais na China, onde há um debate sobre as exigências que a indústria de tecnologia impõe à sua força de trabalho, em grande parte jovem.

Apelidada de "996" por causa da tendência de exigir que os funcionários trabalhem das 9h às 21h seis dias por semana, a prática foi questionada após mortes inexplicadas de vários funcionários do setor ganharem manchetes.

"Posso te deixar desempregado nesta indústria", disse a executiva em um dos vídeos. Ela acrescentou que precisava de funcionários dedicados o suficiente para fazer 50 dias seguidos de viagens de negócios ao seu lado e não se importava se isso afetasse suas vidas pessoais. "Não sou sua mãe", disse. "Eu só me importo com os resultados."

Qu também disse que era tão dedicada à Baidu que não sabia em que ano escolar estava seu filho.

A executiva postou os vídeos no Douyin com a intenção de que os clipes servissem como exemplos para sua equipe sobre como usar as redes sociais para promover a Baidu. Ela posteriormente se desculpou, dizendo que aquelas eram suas opiniões pessoais e não da empresa.

Procurado por mensagem, um porta-voz da Baidu não respondeu a pedido de comentário.

Pequim alertou as empresas sobre o trabalho excessivo durante uma ampla repressão ao setor que começou em 2020, embora a prática tenha persistido —especialmente com as vagas de empregos diminuindo em meio a uma desaceleração econômica.

Embora Qu tenha recebido uma infinidade de respostas indignadas, alguns comentaristas nas redes sociais disseram que ela estava apenas falando a verdade sobre um setor que agora está lutando para crescer.

Até a noite desta quinta-feira (manhã de sexta na China), a executiva havia excluído seus vídeos e seu perfil continha apenas seu pedido de desculpas.