Apple e Microsoft continuam como maiores empresas do mundo em valor de mercado

Bangalore | Reuters

Os gigantes da tecnologia Apple e Microsoft continuaram sendo as duas maiores empresas globais por valor de mercado no final de julho, depois de aproveitarem recuperação das ações do setor neste ano.

No mês passado, a Apple se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de US$ 3 trilhões (R$ 14,3 trilhões), impulsionada por expectativas de expansão em novos mercados e por previsão de alta mais moderada na taxa de juros dos Estados Unidos.

Os sólidos lucros trimestrais de empresas como Alphabet, Meta, Intel e da fabricante de equipamentos para chips Lam Research elevaram a confiança geral do mercado no mês passado.

Logo da Apple e da Microsoft - Dado Ruvic - 26.jul.2021/Reuters

O valor de mercado da Meta, controladora do Facebook, subiu mais de 10% em julho, graças à previsão otimista de receita da empresa e ao crescimento robusto do faturamento com anúncios no segundo trimestre.

A receita trimestral da Microsoft também superou as estimativas de Wall Street, impulsionada pelo crescimento nos negócios com computação em nuvem e software corporativo.

No entanto, o preço de suas ações recuou 1,4% em julho, depois que a empresa também apresentou um plano agressivo de investimentos para atender à demanda por serviços de inteligência artificial. O valor de mercado foi de US$ 2,49 trilhões (R$ 11,8 trilhões) no final de julho.

A Apple deve anunciar resultados do trimestre passado na quinta-feira (3).

"Continuamos a acreditar firmemente que um novo mercado de tecnologia em alta começou este ano e acreditamos que a corrida do ouro da IA é um "momento de 1995" semelhante ao início da Internet e NÃO um momento de bolha de 1999/2000", disse Dan Ives, analista da Wedbush, em uma relatório a clientes na semana passada.

Os dados da Refinitiv mostram que 69% das empresas norte-americanas de grande e médio valor de mercado superaram as estimativas de resultado de analistas para o segundo trimestre até o momento, sendo que o setor de tecnologia foi responsável por 82% das surpresas positivas.