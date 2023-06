Ações da Apple batem recorde e ultrapassam a marca dos US$ 3 trilhões

Reuters

A capitalização de mercado da Apple Inc. ultrapassou novamente a marca dos US$ 3 trilhões (quase R$ 15 trilhões) nesta sexta-feira (30). O marco reflete a aposta dos investidores na capacidade da fabricante do iPhone aumentar sua receita, mesmo enquanto explora novos mercados, como a realidade virtual. A valorização contínua da Apple reforça seu status como a empresa listada mais valiosa do mundo.

As ações da Apple subiram 1,6% para atingir a máxima histórica de US$ 192,74 nesta manhã.

Ajudadas por ganhos na Apple, as ações de tecnologia subiam 1,6% e lideravam o avanço entre os 11 principais setores do S&P 500.

Loja da Apple na 5ª Avenida, em Manhattan, Nova York (EUA) - Mike Segar -16.out.19/REUTERS

O valor de mercado das ações da Apple ultrapassou brevemente os US$ 3 trilhões em negociações intradiárias no dia 3 de janeiro de 2022, mas encerrou a sessão ligeiramente abaixo desse patamar.

Os ganhos mais recentes nos papéis da empresa seguem a forte recuperação de vários pesos pesados de tecnologia em Wall Street neste ano, impulsionados pela expectativa de que o Federal Reserve está se aproximando do fim de sua campanha de aumentos de juros e pelo otimismo com o potencial da inteligência artificial.

A aproximação da Apple à marca dos 3 trilhões de dólares segue o lançamento, em 5 de junho, de um caro dispositivo de realidade aumentada, sua aposta mais arriscada desde a introdução do iPhone, há mais de uma década.

Os recentes ganhos nas ações da Apple superaram as estimativas de analistas para os ganhos futuros da empresa. Na quarta-feira (28), o papel chegou a ser negociado a cerca de 29 vezes o lucro esperado, seu maior múltiplo desde fevereiro de 2022, segundo dados da Refinitiv.