Câmara abre concurso com salário de até R$ 34,8 mil; saiba concorrer

A Câmara dos Deputados está com as inscrições de concurso público para preencher 140 vagas imediatas de analista legislativo de diversas áreas, além de cadastro reserva. A remuneração varia de acordo com o cargo escolhido, com salários entre R$ 26.196,30 e R$ 34.812,19.

Todas as vagas exigem ensino superior, com algumas delas pedindo formação específica e registro profissional. As inscrições vão até o dia 4 de outubro, às 16h, no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas). As vagas ofertadas são para trabalhar presencialmente em Brasília.

A Câmara dos Deputados abre concurso público para preencher 140 vagas - Pedro Ladeira/Folhapress

A taxa de inscrição varia de acordo de acordo com a atribuição do cargo escolhida pelo candidato, sendo R$ 120 para consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira, e R$ 95 para as demais carreiras.

Os valores poderão ser pagos até 5 de outubro, em qualquer banco, nas casas lotéricas ou nos Correios, além de correspondentes bancários. Há a opção de pagar pelo banco online e também por Pix.

Para a vaga de médico, é necessário certificado de conclusão de residência médica ou título de especialista e, a depender da área, comprovação de exercício da atividade profissional nos últimos três anos.

As vagas disponíveis nos editais diferentes no site da organizadora são:

3 vagas para contador;

30 vagas para informática legislativa;

20 vagas para técnico em material e patrimônio;

2 vagas para assistente social;

2 vagas para enfermeiro;

1 vagas para farmacêutico;

15 vagas para médico;

33 vagas para técnico legislativo;

32 vagas para consultor legislativo;

2 vagas para consultor de orçamento e fiscalização financeira.

É possível solicitar a isenção da taxa de inscrição caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) ou consiga comprovar que é doador de medula, mediante solicitação e comprovação. Há reserva de postos para candidatos negros e pessoas com deficiência.

COMO SERÁ A PROVA

A prova eliminatória e classificatória será aplicada em todas as capitais do país, no dia 3 de dezembro, em dois turnos. O teste é dividido entre uma prova objetiva e uma discursiva.

Para atribuição de consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira a prova objetiva terá 140 questões e, para as demais vagas, 130, sendo dividida em questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Já a discursiva, é constituída de redação de conteúdo específico de acordo com a vaga e cujo limite de linha varia de acordo com a atribuição escolhida pelo candidato.

Para mais informações, basta acessar o site do concurso clicando neste link.

Em 3 de dezembro, serão realizadas as provas objetivas e a prova discursiva para contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico.

Também será realizada a avaliação objetiva para consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira.

No dia 10 de dezembro, haverá provas objetivas e discursiva para técnico legislativa, além das provas discursivas para consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira. As provas discursivas avaliarão conhecimentos específicos e o domínio da norma culta da língua portuguesa.