Diretor-geral do ONS diz que não há como culpar fontes de energia ou agentes por apagão

O diretor-geral do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), Luiz Carlos Ciocchi, disse que não há como atribuir culpa pelo apagão ocorrido neste mês a fontes de geração de energia ou a agentes do setor elétrico.

Em reunião na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (29), Ciocchi afirmou ainda que não houve "falha de informações" prestadas por agentes sobre o desempenho técnico de equipamentos que teriam contribuído para o apagão.

Segundo ele, o que ocorreu foi que, quando entraram em funcionamento, os equipamentos não apresentaram o desempenho exigido.

Em relatório divulgado na noite de sexta-feira (25), o órgão já havia apontado que, além da falha em uma linha de transmissão da Chesf no Ceará, os reguladores de tensão de parques de geração próximos à linha não funcionaram conforme esperado.

Esses eventos, juntos, levaram à perda de mais de 22 GW (gigawatts) de carga em 15 de agosto, afetando o fornecimento de energia elétrica em praticamente todo o país.

Nesta segunda (28), informe do ONS afirmava que as apurações do apagão do dia 15 de agosto apontam para o fato de que os geradores não enviaram informações corretas sobre o desempenho de seus equipamentos para o operador.

Essa imprecisão teria comprometido o planejamento e a operação do sistema, algo que é feito diariamente com base nesses dados enviados por empresas.

O ONS não especificou quais empresas e fontes —hidrelétricas, térmicas, eólicas ou solares— teriam fornecido dados que não bateram e reafirmou que, por causa da complexidade do evento, permanece aprofundando as análises.

Desde o apagão, no entanto, já alterou a operação, utilizando mais hidrelétricas para dar mais estabilidade ao sistema. Dados são a essência do bom funcionamento do setor elétrico. O planejamento e a operação no dia a dia consideram as informações enviadas por todos os agentes de geração, transmissão e distribuição, explicam os especialistas na área.

"O ONS e a EPE [Empresa de Pesquisa Energética] precisam da informação correta dos parâmetros elétricos e energéticos de todas as fontes, sobretudo das renováveis, para poder operar e planejar o sistema, garantindo a confiabilidade a mínimo custo", afirma Luiz Augusto Barroso, presidente da consultoria PSR, especializada em energia, e ex-presidente da EPE.

Apagão atingiu 25 estados e o DF

O apagão ocorrido no dia 15 de agosto afetou o fornecimento de luz em estados de todas as regiões do país, incluindo o Distrito Federal. O apagão interrompeu o fornecimento de 18,9 mil MW de carga, segundo o ONS. O sistema foi reestabelecido cerca de seis horas após a falha, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.

A Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) confirmou que 25 estados e o Distrito Federal foram afetados, com base em notificações de filiados. A exceção foi Roraima, que não está no SIN (Sistema de Integração Nacional). A situação atingiu entre 27 milhões e 29 milhões de unidades consumidoras.