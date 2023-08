Mercado de IA deve somar US$ 1,3 trilhão em dez anos, estima BlackRock

São Paulo

O mercado de inteligência artificial nos dias de hoje soma cerca de US$ 40 bilhões (R$ 196 bilhões), mas em dez anos deve chegar a US$ 1,3 trilhão (R$ 6,36 trilhões), disse nesta terça-feira (8) Jeff Spiegel, diretor de investimentos em tecnologia e megatendências da BlackRock.

Segundo Spiegel, quando essa tecnologia surgiu em 2022, o mundo ficou chocado com a velocidade de desenvolvimento da inteligência artificial porque no ano em que despontou ela "já estava pronta".

"Eu sou um investidor em tecnologia, trabalho com investidores em tecnologia de diversas empresas no mundo, e eles realmente ficaram admirados em 2022 com quão longe foi a inteligência artificial", disse durante a TAG Summit 2023, evento que reúne investidores na cidade de São Paulo.

O nível de avanço dessa tecnologia, segundo Spiegel, mostra como a IA não é uma moda passageira, mas um mercado sólido.

"IA já está aqui, já está acontecendo, sendo desenvolvida todos os dias", disse Spiegel. "Nós vemos profissionais de mercado usarem a IA em linguagem de marketing, vemos advogados usando IA em contratos e vemos profissionais de investimentos utilizarem a tecnologia", completou.

A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo, e Spiegel trabalha em um setor da empresa responsável por investir em grandes tendências do mundo, como energia limpa e as novas configurações da globalização após a Covid-19, a guerra na Ucrânia e a briga comercial entre Estados Unidos e China.