Empresas com boa nota ESG poluem tanto quanto as mal avaliadas

Empresas com classificação alta na métrica amplamente aceita de governança ambiental, social e corporativa (conhecida como ESG, na sigla em inglês), poluem tanto quanto as companhias com pontuação baixa, descobriu uma pesquisa.

Essa ausência perversa de correlação se mantém mesmo quando a intensidade de carbono das empresas –suas emissões de carbono por unidade de receita ou capitalização de mercado— é comparada unicamente à sua pontuação ambiental, segundo a consultoria e fornecedora de índices Scientific Beta.

"As pontuações de ESG guardam pouca ou nenhuma relação com a intensidade de carbono, mesmo levando em conta apenas a parte ambiental dessas pontuações", disse Felix Goltz, o diretor de pesquisas da Scientific Beta. "Parece que as pessoas não olharam realmente para as correlações. São surpreendentemente baixas."

"A redução da intensidade de carbono dos portfólios verdes [ou seja, de baixa intensidade de carbono] pode ser anulada, na prática, com o acréscimo de objetivos ESG."

Refinaria de Petróleo em Omsk, na Rússia - Alexey Malgavko - 16.mar.2022/Reuters

A descoberta chegou em meio a uma forte demanda por investimentos em ESG. Fundos ditos "sustentáveis" atraíram investimentos líquidos de US$ 49 bilhões no primeiro semestre deste ano, segundo a Morningstar, enquanto o restante da indústria de fundos registrou saídas de US$ 9 bilhões.

Goltz e seus colegas analisaram 25 pontuações ESG distintas dadas por três grandes agências: Moody’s, MSCI e Refinitiv.

Constataram que 92% da redução de intensidade de carbono que os investidores obtêm ao ponderar ações apenas por sua intensidade de carbono se perde quando as pontuações de ESG são acrescentadas como um determinante parcial na ponderação.

Mesmo quando se usam apenas as pontuações ambientais, e não toda a gama da governança ambiental e social, "o resultado é uma deterioração substancial na performance verde", eles concluíram.

E, o que é pior, misturar as pontuações sociais ou de governança com intensidade de carbono geralmente resulta em portfólios que são menos verdes do que o índice ponderado de capitalização de mercado comparável, observaram os pesquisadores.

"Em média, as pontuações sociais e de governança mais do que reverteram completamente o objetivo de redução de carbono", disse Goltz.

Ele deu uma explicação simples: que "a correlação entre as pontuações ESG e a intensidade de carbono é próxima de zero (4%). Os dois objetivos não estão relacionados e por isso são difíceis para os investidores alcançarem simultaneamente."

"É muito possível que uma empresa com altas emissões seja muito boa em governança ou satisfação dos funcionários. Não existe uma relação forte entre a satisfação do funcionário ou qualquer um desses fatores e a intensidade do carbono", argumentou Goltz.

"Mesmo o pilar ambiental não tem muita relação com as emissões de carbono", acrescentou, já que essa classificação é determinada em parte por fatores como o uso de recursos hídricos e práticas de gerenciamento de resíduos pela empresa.

Keeran Beeharee, vice-presidente de divulgação e pesquisa ESG da Moody's, concorda que o investimento em ESG não necessariamente ajuda um investidor a criar um portfólio de baixo carbono nem a alcançar qualquer outro objetivo específico.

"Existe uma visão de que as avaliações de ESG realizam algo que elas não realizam. As avaliações de ESG são um produto agregado; por sua própria natureza, elas levam em conta uma diversidade de fatores materiais, de modo que traçar uma correlação com um fator sempre será difícil", disse Beeharee.

"Em 2015-16, após os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU) e a COP21 (o Acordo de Paris), quando as pessoas realmente começaram a enfocar a questão climática, elas rapidamente perceberam que uma avaliação de ESG não teria muita utilidade para isso e que elas precisavam da ferramenta certa para a tarefa certa. Hoje existem ferramentas mais seletivas disponíveis que avaliam apenas a intensidade de carbono, por exemplo", ele prosseguiu.

Um porta-voz da MSCI ESG Research disse que suas pontuações "visam fundamentalmente medir a resiliência de uma empresa a riscos ambientais, sociais e de governança financeiramente concretos. Elas não são projetadas para medir o impacto de uma empresa sobre a mudança climática."

Seu pilar ambiental, por exemplo, analisa não apenas as emissões de carbono passadas de uma empresa, "mas também seus planos de reduzir emissões no futuro, seus investimentos para aproveitar oportunidades ligadas a tecnologias limpas e sua gestão de riscos à biodiversidade e ligados à natureza",

A Refinitiv disse que "embora muito pequena, a correlação encontrada neste estudo não é surpreendente, especialmente em mercados desenvolvidos, onde muitas organizações grandes –com estratégias focadas em sustentabilidade, apoiadas sobre forte governança, alto grau de consciência de seu impacto ambiental e transparência robusta— têm boas pontuações de ESG, apesar do fato de que também podem ter impacto de carbono grande demais.

Hortense Bioy, diretora global de pesquisas de sustentabilidade da Morningstar, tampouco se surpreendeu com as descobertas.

Mas ela considera útil o foco da pesquisa sobre os trade-offs em matéria de investimento sustentável.

"Os investidores precisam ter consciência de todos os trade-offs", disse Bioy. "Não é simples. Neste caso, os investidores precisam refletir sobre quais aspectos da sustentabilidade gostariam de priorizar quando constroem portfólios: a redução de carbono ou uma classificação de ESG alta."

Isso levanta a questão de se o conceito de ESG pode funcionar de fato como produto no mercado de massa, dado que diferentes investidores terão diferentes prioridades.

"Os grandes investidores querem fazer algo customizado", disse Goltz. "Esse é um problema real para esquemas de investimento coletivo, como fundos de índice e fundos mútuos. Mesmo que você tenha considerações fortes de ESG, pode discordar de algumas das questões de ESG", como as restrições à produção de determinados tipos de armas.

E com novas métricas, como a biodiversidade, sendo incluídas a todo momento na equação da ESG, esse problema pode se agravar, pensa Goltz.

"Se você acrescentar mais critérios não relacionados, não vai desempenhar bem em todos eles, por isso é preciso pensar em suas prioridades. Ao acrescentar prioridades demais, perde-se o foco", ele disse.

"Se você quer reduzir a intensidade de carbono de seu portfólio, a única maneira de consegui-lo é focando sobre a intensidade de carbono. De outro modo, em pouco tempo vai estar sofrendo uma diluição verde."

Tradução de Clara Allain