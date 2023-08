Fabricante de vacina contra Covid-19 Biontech vê queda na demanda e redução na receita

Frankfurt (Alemanha) | Reuters

A BioNTech, parceira da Pfizer na produção de vacinas contra a Covid, reduziu seu orçamento de desenvolvimento de medicamentos para este ano após uma queda nas receitas trimestrais devido à diminuição na demanda relacionada à pandemia.

A receita do segundo trimestre caiu para 167,7 milhões de euros (US$ 184 milhões) ante 3,2 bilhões de euros no ano anterior, pois as baixas contábeis nos ativos da Pfizer reduziram os pagamentos de participação nos lucros que a BioNTech tem direito a receber de seu parceiro nos Estados Unidos.

O prejuízo líquido trimestral foi de 190 milhões de euros, em comparação com um lucro de 1,67 bilhão de euros no ano anterior, impulsionado pela Covid.

Logo da BioNTech em seu laboratório em Mainz, na Alemanha - Wolfgang Rattay - 27.jul.23/Reuters

"Com alguma incerteza na linha de receita, também estamos acompanhando cuidadosamente nossos gastos ao revisitar nossa base de custos", disse o diretor-financeiro Jens Holstein, acrescentando que a ambição da BioNTech de se tornar uma empresa de produtos para oncologia e doenças infecciosas permanece inalterada.

A empresa informou que reduziu seu orçamento projetado de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para este ano para entre 2 e 2,2 bilhões de euros, abaixo dos 2,4 e 2,6 bilhões de euros previamente estimados.

Os gastos com P&D foram de 1,54 bilhão de euros no ano passado.

Em uma tentativa de ampliar seu trabalho em tratamentos contra o câncer e vacinas contra infecções como tuberculose e herpes-zóster, a empresa contratou cientistas, iniciou ensaios de estágio avançado mais caros e buscou uma série de acordos de aliança.

A BioNTech reafirmou suas perspectivas de receitas com a vacina contra a Covid alcançarem cerca de 5 bilhões de euros em 2023, abaixo dos 17,2 bilhões de euros do ano passado, esperando um novo impulso nas vendas a partir de uma campanha de vacinação no outono.

Disse que planeja iniciar as entregas das doses atualizadas direcionadas à subvariante XBB.1.5 Ômicron em parceria com a Pfizer a partir de setembro, desde que obtenham aprovação regulatória.